Espectáculos

Jennifer Lopez, la capísima artista que rompió barreras para los latinos en Hollywood e impulsó el pop latino, volvió a ser el centro de atención. Pero esta vez, no por un nuevo hit o un look de impacto. Lopez habló en una entrevista con The New York Times, donde soltó una bomba que dejó a más de uno con la boca abierta: según ella, Hollywood la ha limitado por no encajar en el perfil de “actriz blanca” que la industria buscaba tradicionalmente. ¡Polémica asegurada!

La queja de J.Lo en el ojo del huracán

Lopez, de ascendencia puertorriqueña, no se guardó nada y afirmó que, desde el inicio de su carrera, tuvo que impulsar sus propios proyectos. Explicó que, aunque consiguió algunos papeles al principio, las ofertas eran limitadas y tuvo que crear sus propias oportunidades.

Según la propia Jennifer, la razón es que “simplemente no era el típico perfil de actriz blanca”, y agregó que, en cierto modo, sigue siendo igual hasta hoy. Aunque reconoció que hoy hay más diversidad, la artista insistió en que los procesos de selección siguen buscando “ciertas características”. Por eso, dijo, no espera a que alguien le ofrezca lo que quiere hacer: intenta hacerlo por su cuenta.

Las redes sociales explotan: ¿Desconexión con la realidad o una verdad incómoda?

Como era de esperarse, las declaraciones de J.Lo no pasaron desapercibidas y las redes sociales estallaron. Varios personajes públicos no tardaron en reaccionar, algunos con incredulidad y otros con críticas bastante duras. Tomi Lahren, la comentarista política, usó su cuenta en X para cuestionar las palabras de la artista con un irónico “Jajaja, claro que sí, Jan”.

El creador de contenido Oli London, por su parte, publicó en la misma plataforma que Lopez ha participado en 44 películas y tiene una fortuna de 400 millones de dólares. La actriz Adrianne Curry-Rhode, conocida por “America’s Next Top Model”, fue aún más directa, calificando los comentarios de J.Lo como una muestra de “un nivel de desconexión con la realidad”.

Críticos de cine se suman al debate

La polémica no solo quedó en las redes, también llegó al ámbito de la crítica cinematográfica. Christian Toto, quien habló con Fox News Digital, puso en duda la idea de que los problemas de Lopez se deban a su origen étnico. Destacó la cantidad de proyectos en los que ha participado y señaló que Lopez ha trabajado constantemente durante las últimas dos décadas, y que es indudablemente talentosa.

Toto añadió que sugerir que Hollywood la ha perjudicado por el color de su piel es absurdo, y se preguntó cuántos actores desempleados querrían una fracción de las oportunidades que Hollywood le ha ofrecido. Entre sus primeros trabajos destacados está Selena (1997), donde interpretó a Selena Quintanilla-Pérez, y luego tuvo papeles principales en "Out of Sight", "The Wedding Planner" y "Maid in Manhattan", que contribuyeron a consolidar su presencia en Hollywood. Más recientemente, la vimos en "Second Act" (2018), "Hustlers" (2019), "Shotgun Wedding" (2022) y Office Romance (2026), junto al actor Brett Goldstein.