Espectáculos

¡El Miss Universo 2026 ya está prendiendo motores! Este domingo 22 de noviembre se vivió la competencia preliminar en San Juan, Puerto Rico, donde las 116 candidatas se la jugaron para conseguir uno de los 30 cupos a la gran final, que es hoy, martes 24 de noviembre.

Fue una noche decisiva, con las reinas desfilando en traje de baño y luego en vestido de gala. La gala arrancó con todas las candidatas presentándose por grupos, anunciando sus países con la energía al tope. Después, la pasarela se llenó de azul y celeste con los trajes de baño, que venían con una capa para darle ese toque extra de elegancia.

Nuestra querida María Adelina Castillo, la representante de Guatemala, se robó el show en el desfile de traje de baño. Con una sonrisa que iluminaba todo y una energía contagiante, Adelina modeló mientras los presentadores destacaban su vida fuera de las pasarelas: es médica pediatra y trabaja con los niños de su país. ¡Casi nada!

Pero Adelina no se quedó ahí. También deslumbró en la pasarela de vestido de gala. Llevaba un diseño turquesa con transparencias y diamantes que era un espectáculo. Con el cabello suelto y unos aretes largos que le enmarcaban el rostro, volvió a caminar con esa autenticidad y sonrisa que ya son su marca registrada. Los presentadores hasta contaron que esta artista usa la pintura para expresarse, ¡y que le encanta dibujar personajes de anime y leer novelas de fantasía! De verdad, ¿hay algo que esta chica no haga?

Con esta presentación de impacto, Castillo terminó su participación en la preliminar, un momento clave donde los jueces evalúan la presencia, actitud y elegancia para definir quiénes serán las top 30. Las elegidas se darán a conocer hoy, en la gran final de esta 75.ª edición de Miss Universo.

Y como no podía faltar, la noche tuvo su toque musical. Entre desfile y desfile, el cantante, compositor y productor puertorriqueño Benyo, junto a la mismísima Olga Tañón, prendieron la tarima con “El Universo”, el himno oficial de Miss Universo 2026. Ahora la pregunta es: ¿será que Adelina se mete entre esas 30 finalistas y nos da otra alegría?