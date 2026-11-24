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¡Qué bombazo! Grand Theft Auto VI no solo está rompiéndola con la expectativa, sino que hasta sus propios colaboradores están descubriendo joyitas escondidas. Resulta que The Weeknd, ese capo de la música que ya está en la banda sonora con “My Only Vice” junto al dúo Justice y también con su clásico “Wanderlust” de 2013, encontró algo mucho más personal y ¡una locura!

Explorando Vice City, el cantante se topó de frente con una mansión que guarda un sorprendente parecido con una de sus propiedades en Miami, Florida. Obvio, el chisme ya se regó como pólvora y sus fans andan como locos queriendo ver cómo es la residencia en la vida real. La casa de ensueño está ubicada en Gables Estates, una comunidad residencial privada súper exclusiva en Coral Gables, al sur de Florida. ¿Y adivinen qué? The Weeknd la compró en octubre de 2025 por la módica suma de 50 millones de dólares, ¡estableciendo un récord de venta en esa ciudad!

La propiedad es una barbaridad: construida en una península de 1.24 acres con forma de V, está rodeada de agua por tres lados y tiene 574 pies de costa frente a la bahía Vizcaína. Hablamos de una casa de cerca de 19,000 pies cuadrados, con ocho habitaciones, nueve baños completos y dos medios baños. Afuera, la cosa se pone aún mejor: una piscina infinita de 62 pies con su jacuzzi, una cocina al aire libre y unas terrazas amplísimas con vista al agua. Ah, y no podía faltar un muelle privado de 140 pies, con capacidad para una embarcación de hasta 200 pies. ¡Así nomás la cosa!

Por dentro, la mansión no se queda atrás en el lujo: sala de cine privada para maratonear series, un gimnasio para estar en forma, una cava de vinos para los mejores brindis y un bar que invita a la joda. Sin duda, un lugar pensado para disfrutar al máximo el lujo y esas vistas espectaculares de la bahía.

Ahora la pregunta del millón, ¿quién no quisiera encontrarse su palacio virtual en GTA VI?