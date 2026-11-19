Espectáculos

¡Atención, fanaticada boliviana! Si estabas buscando un plan que te haga vibrar con lo nuestro, el Festival Nacional de la Canción Boliviana “Aquí… Canta Bolivia” es la respuesta. Este encuentro musical que ya es un clásico en el país, tendrá su trigésima tercera versión este viernes 20 y sábado 21 de noviembre de 2026 en Oruro, ¡y la cosa promete!

Lo más top de esta edición es el reconocimiento que recibirán tres figuras que son pura historia y talento en nuestra música y cultura: Zulma Yugar; Matilde Casazola, poeta y compositora; y Pepe Murillo. Un homenaje así, de esta magnitud, es algo que no se ve todos los días y nos parece que ya era hora de celebrarlos a lo grande.

El festival es un escenario crucial para mostrar todo el talento que tenemos, juntando artistas de los nueve departamentos de Bolivia. Después de 33 ediciones, ya se consolidó como el espacio ideal para que la música boliviana se escuche y se difunda. ¿Y lo mejor de todo? ¡La entrada es gratuita para las dos jornadas! Sí, leíste bien, gratis. Así que no hay excusa para no lanzarse a Oruro y disfrutar de esta fiesta cultural.

Imagínense la cantidad de talento en un solo lugar: ¡cerca de 500 artistas se darán cita! Las actividades arrancan este viernes con una caravana de bienvenida a las delegaciones, que saldrá a las once de la mañana desde la Basílica Menor Nuestra Señora del Socavón. Después de eso, desde las dos de la tarde, la acción se traslada al Teatro Internacional Oruro para el show principal. La primera jornada promete prender la fiesta con Tupay, junto a Fernando Torrico, Raymi Bolivia, el Grupo Femenino Bolivia y Jach’a Mallku.

El sábado no se queda atrás, y la lista de artistas es para no perderse: tendremos a Yuri Ortuño, Amaru, Savia Andina y Kory Huayras. Definitivamente, un cartel de lujo para que nadie se quede con las ganas de cantar y bailar. Además, el jurado del festival estará conformado por capísimos de la música boliviana: Gisela Santa Cruz, Ana María Niño de Guzmán, Yalo Cuéllar, Arturo Herrera y Willy Sulcata. ¡Puros expertos que saben de lo nuestro!

Este festival es la prueba de que en Bolivia la música tiene un espacio gigantesco, y que se sigue celebrando a quienes la hacen grande, mezclando las voces consagradas con las nuevas que vienen empujando fuerte. ¿Están listos para este fin de semana de pura tradición musical?