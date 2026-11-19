Espectáculos

¡Qué viva el amor... y la amistad con el ex! Nuestro querido Mauricio Ochmann, el actor mexicano-americano que tanto nos gusta, sopló las 49 velitas rodeado de su gente más querida. Pero la verdad, la sorpresa del chisme es que estaba Aislinn Derbez, con quien mantiene una relación cordial tras su separación, y también actriz mexicana! ¡Aquí sí que rompieron esquemas!

Olvídate de los dramas post-ruptura, porque ellos demuestran que sí se puede llevar la fiesta en paz. Nos encanta ver que Mauricio y Aislinn tienen una relación tan cordial y cercana después de su separación. ¡Eso es madurez, señores! El cumpleañero decidió escaparse del ajetreo de la ciudad y se armó un planazo en medio de la naturaleza más frondosa. ¿El combo perfecto? Él, su hija Kailani y Aislinn.

El escenario fue un bosque de esos de película, con árboles altísimos y una tranquilidad que ya quisiéramos para un feriado. Imaginate la escena: caminando, conectando con el verde, olvidándose de todo. Y obvio, como buenos influencers, no podía faltar la fotito. Se encontraron un puente colgante que era el spot perfecto para una entrañable foto familiar. La verdad, nos deja pensando: ¿serán los exes más buena onda de todo el espectáculo? ¡A nosotros nos parece que sí! ¿Qué tal esta forma de celebrar un cumpleaños? ¡Nosotros le damos un diez!