Espectáculos

Maite Peñoñori decidió responder a los comentarios de Yanina Latorre a través de un extenso video en su cuenta de Instagram. En el clip, la periodista afirmó que la conductora tiene un ensañamiento contra ella y cuestionó que Latorre se refiriera a su canal de YouTube como un "streaming matado". Peñoñori defendió su trabajo diciendo que no molesta a nadie, que le va muy bien y que se siente orgullosa de la profesionalidad de su proyecto.

La periodista también rechazó ser tratada de resentida, asegurando que no había respondido anteriormente y que fueron los portales y canales quienes la contactaron. Para Maite, Latorre es volátil y muchos colegas no recordaban cómo empezó el conflicto.

El origen de la obsesión

Según Peñoñori, todo empezó porque Yanina se obsesionó con la idea de que ella era kirchnerista. Contó que la conductora repetía constantemente en la radio que, aunque trabajaba con Longobardi, Maite era kirchnerista, algo que generaba que la gente se ensañara con ella.

El punto crítico ocurrió durante una emisión de LAM. Mientras pasaban un resumen del día, proyectaron un tape donde Yanina la atacaba. Al volver al aire, Ángel De Brito le preguntó si quería decir algo y Maite respondió que le parecía de mala compañera. Sobre esto, la periodista aclaró que no le interesa hacer política y que eso no la convierte en kirchnerista, agregando que en ese momento Yanina se quedó muda.

El detonante del nuevo choque

Aunque llevan años en guerra, el enfrentamiento más reciente se disparó después de que la periodista lanzara un comentario ácido tras la venta de la productora Mandarina. En esa ocasión, Maite comparó a su excompañera con Susana Giménez para chicanearla.

Yanina Latorre no dejó pasar la provocación y respondió tildándola de resentida por los años que compartieron en LAM y criticando nuevamente su contenido en streaming. Sinceramente, que se sigan peleando después de tanto tiempo es agotador, pero el chisme no descansa.

¿Quién creen que tiene la razón en este round?