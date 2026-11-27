Espectáculos

Pampita regresó a Jujuy y armó un lío lindo en el hotel Amerian con su evento "Pampita y sus secretos de maquillaje". La modelo se mandó una demostración de belleza y moda ante un auditorio colmado, donde la gente no se guardó nada y aprovechó el micrófono abierto para preguntarle todo lo que querían saber sobre el look perfecto.

Estefanía Novillo, que es su maquilladora personal, se encargó del maquillaje en vivo. Al principio la gente estaba medio tímida, pero después se soltaron y empezaron a llover dudas concretas: qué corrector usar según la piel, cómo definir las cejas, si conviene ponerse máscara en las pestañas de abajo, cuáles son las mejores brochas, qué base elegir y qué texturas de sombras van mejor. Básicamente, nos dieron los trucos que necesitamos para no fallar en el día a día.

Moda y recuerdos

Después de que terminaron con el maquillaje, Pampita se puso a disfrutar de un fashion show. Fue un desfile con modelos jujeños de todas las edades y contó con el apoyo de firmas locales como Ce Beauty Bar y Sal Si Puedes. Para los chicos de la provincia que desfilaron, fue el momento máximo tener a una referente de la moda mirándolos desde primera fila.

En una charla exclusiva, la modelo recordó que su vínculo con Jujuy empezó cuando fue elegida Reina Nacional de los Estudiantes. Contó que esa fue su primera experiencia en el mundo público y que guarda el mejor recuerdo porque recibió mucho cariño y respeto. Para ella, volver a visitar la provincia fue un placer.

El lado personal

Sobre la masterclass, explicó que la idea era compartir conocimientos tanto con gente interesada en el maquillaje como con profesionales que quieran sumar nuevas herramientas.

Cuando le preguntaron cómo hace para manejar la maternidad con el trabajo tan pesado y lejos de casa, Pampita dejó claro que sus hijos son la prioridad. Dijo que ocupan el lugar más grande en su corazón y en su día a día, recordando que cría a chicos de cuatro edades diferentes a los que les da mucha atención, mucho amor y mucho cuidado.

Finalmente, mencionó que la espiritualidad es una de sus herramientas más importantes para pasar tanto las alegrías como las dificultades, algo que está presente en su vida y en la de su familia, especialmente tras su participación en la visita del papa León XIV.

¿Y ustedes? ¿Se animan a probar esos trucos de maquillaje o prefieren seguir con el look natural?