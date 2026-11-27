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Fátima Bosch confirmó su noviazgo con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah el miércoles 25 de noviembre. La modelo mexicana compartió la noticia a través de Instagram con dos historias donde aparece junto a su pareja, acompañando una de las fotos con la frase: "Him. That's the caption".

En una segunda publicación, Fátima le dedicó palabras al empresario y le agradeció el apoyo, la paciencia y el amor durante un proceso que admitió que "no fue fácil". Con esto, la exreina de belleza hizo pública su relación después de mantenerla lejos de los reflectores durante su año como Miss Universo.

La pareja ya venía siendo relacionada sentimentalmente hace unas semanas. El lunes 23 de noviembre, Alejandro estuvo presente en un desayuno privado en Puerto Rico para acompañar a Fátima en los últimos momentos de su reinado. En ese evento, el empresario expresó su admiración hacia ella, destacando su fe, su determinación y el impacto que ha tenido en la vida de otras personas.

Los rumores sobre el romance empezaron a finales de octubre, cuando fueron captados caminando de la mano en Mérida, Yucatán. Aunque en ese momento ninguno de los dos habló públicamente sobre el vínculo, el empresario empezó a aparecer en varios compromisos de la modelo.

Sobre Alejandro Canahuati Farah, se sabe que es un empresario de San Pedro Sula, Honduras, vinculado a la industria textil y comercial. Desde 2023 se desempeñaba como subgerente general de Industrias Pacer, una compañía de fabricación y comercialización de ropa. Además, es hijo de Mario Canahuati, quien fue secretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre 2010 y 2011.

Sinceramente, era obvio que algo pasaba. No puedes caminar de la mano por Yucatán y pretender que todos crean que son solo "amigos". Al final, el amor ganó y Fátima decidió soltar la noticia justo cuando terminó su compromiso con la corona. ¿Será que ahora que no tiene que cuidar la imagen de Miss Universo podrá presumir más al novio?