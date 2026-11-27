Espectáculos

María Fernanda Callejón dejó el programa La Mañana con Moria después de una serie de cruces en vivo con la conductora y peleas con los panelistas. Edith Hermida opinó sobre la polémica con una reacción cargada de ironía.

La conductora de Bendita empezó diciendo que le ponía triste que alguien se quede sin trabajo, pero rápidamente cambió el tono para soltar que "la Callejón estaba fatal". Según Hermida, esto no iba a terminar bien y ya lo venían diciendo; los informes daban cuenta de lo mal que estaba Callejón, aunque aclaró irónicamente que Moria es su amiga.

Para cerrar con broche de oro el sarcasmo, Edith confesó que todo esto le generaba "angustia" porque ahora hay tres informes menos por semana.

Sinceramente, el nivel de ironía de Edith es otro nivel. ¿Ustedes creen que Callejón se fue por las buenas o que ya no se soportaban?