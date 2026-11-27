Espectáculos

Nathalia Calvimonte decidió dar un salto al rubro de la música y se lanzó como artista en un proyecto denominado “De Joda”. La creadora de contenido, que no dejará de lado su trabajo habitual, ahora comparte rubro con su esposo, el cantante cruceño de música regional Luis Vega.

Para este camino musical, Calvimonte no está sola, ya que cuenta con la compañía de otras dos personalidades reconocidas del entretenimiento en Bolivia: Sergio Nogales y Diego Merritt. A través de una cuenta de Instagram llamada “De Joda”, se compartió un adelanto de lo que sería el primer lanzamiento del grupo. La canción se titula “Llenando Vacíos” y su estreno es este viernes 27 de noviembre.

Los detalles del lanzamiento

El anuncio llegó acompañado de un video en la cuenta de Instagram del proyecto. En el clip aparece Luis Vega, quien supuestamente realiza una llamada telefónica para animar a alguien a sumarse al grupo de su esposa. En el video, Vega dice: “Hermano, es que vos eres el indicado para cantar en el grupo de Nathalia, ¡sí! Ya tengo la canción ¿positivo? Ya te paso ubicación”.

El cantante continúa en la grabación asegurando que ya confirmó a otro cantante y que el grupo no puede avanzar sin la persona a la que llama. Al finalizar el video, se revela quiénes son los integrantes que acompañan a Nathalia Calvimonte en el liderazgo de este proyecto.

Los integrantes del grupo

Uno de los miembros es Sergio Nogales, quien es actor, presentador, locutor y creador de contenido paceño. Con este proyecto, Nogales muestra una nueva faceta artística después de haber tenido una trayectoria larga en diversos medios de comunicación.

El otro integrante es Diego Calderón Merritt, conocido como Diego Merritt. Él también es oriundo de La Paz y se desempeña como cantante, compositor, actor y creador de contenido, sumándose así a la propuesta musical de Calvimonte. Honestamente, pasar de hacer videos a lanzar un grupo con nombres tan conocidos en el medio suena a que quieren romperla fuerte. ¿Será que la canción suena tan bien como se ve el anuncio?