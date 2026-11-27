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Disney+ se puso las pilas y lanzó una colección especial llamada “Cuenta regresiva para Avengers: Doomsday”. La idea es que los fans tengan a mano 15 producciones, entre series y películas, que son clave para entender hacia dónde va el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Aunque la plataforma aclara que no es obligatorio ver todo para disfrutar la nueva película, creen que este repaso ayuda a conectar los puntos de la historia.

La selección es un viaje completo que pasa por los orígenes de los personajes, los conflictos de la Saga del Infinito y todo el lío del multiverso. Para los que quieren empezar desde lo más básico, el recorrido arranca con dos títulos fundamentales de los mutantes: X-Men (2000) y X2 (2003). Estas pelis son las que presentan a Wolverine y la pelea ideológica entre Charles Xavier y Magneto.

Después, la lista se mete de lleno con los inicios de los Vengadores. Incluye Capitán América: El primer vengador (2011) y The Avengers: Los Vengadores (2012). Obviamente, no podían faltar las entregas que cerraron una era y definieron el destino del universo: Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), donde se vivió el enfrentamiento contra Thanos.

Para los que necesitan entender cómo funciona el multiverso y la Autoridad de Variación Temporal, Disney+ sumó la serie Loki (2021). También incluyeron otras historias que expandieron el mundo narrativo, como Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021), Spider-Man: Sin camino a casa (2021), Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) y Pantera Negra: Wakanda por siempre (2022).

Lo más nuevo del UCM

Para cerrar la guía, la plataforma puso las producciones más recientes que preparan el terreno para lo que viene el 17 de diciembre. En este tramo final están Deadpool & Wolverine (2024), Capitán América: Un nuevo mundo (2025), Thunderbolts (2025) y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (2025).

Estas últimas entregas son las que presentan los nuevos personajes, realidades y conflictos que podrían ser fundamentales para no quedar perdidos cuando llegue Avengers: Doomsday. Todo este contenido ya está disponible en el catálogo de Disney+ para que nadie llegue al cine sin saber qué está pasando.

¿Tienen tiempo de maratonear todo o van a ir a la función con la suerte de lado?