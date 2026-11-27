Espectáculos

Luck Ra fue el primero en asegurar su lugar en el balcón de MasterChef Celebrity durante la gala del jueves 26 de noviembre. A él se sumaron más tarde Karina Mazzocco, Elizabeth Vernaci y Josefina Ansa, quienes prepararon los tres platos que más gustaron al jurado. En la otra cara de la moneda, Pablo Migliore, Martín Campilongo, Nazareno Casero, Edith Hermida y Grego Rossello recibieron el delantal gris, lo que los obliga a cocinar en la instancia de la última chance.

La dinámica de esta jornada cambió respecto a la prueba del miércoles, donde los famosos trabajaron en equipos para un menú de restaurante. En esta ocasión, la actriz Virginia Lago llegó a las cocinas con una receta familiar y pidió a los participantes que pensaran en sus abuelos al cocinar. El reto consistía en que cada uno de los nueve cocineros debía presentar ante los chefs su propia fuente de vidrio con canelones y salsa.

La tensión empezó con la primera definición, que puso frente a frente a Luck Ra, Pablo Migliore y Campi. Aunque Maru Botana llamó a los tres tras la degustación, el pase al balcón fue exclusivo para el cantante cordobés. El exarquero y el humorista tuvieron que volver a sus estaciones con el delantal gris, perdiendo así la oportunidad de competir por las medallas y quedando obligados a superar otra prueba para evitar la eliminación.

Con seis participantes pendientes, Germán Martitegui eligió las fuentes de Karina Mazzocco, Elizabeth Vernaci y Josefina Ansa como las mejores de la noche, permitiéndoles acompañar a Luck Ra en el balcón. Por su parte, Nazareno Casero, Edith Hermida y Grego Rossello se unieron al grupo de Migliore y Campi debido a fallas en sus preparaciones.

Con estos resultados del 26 de noviembre, se completó el grupo de ocho personas que disputarán las medallas. Los cuatro destacados con los canelones competirán contra Hernán Coronel, Mike Amigorena, Julieta Poggio y Rocío Robles. Ellos ya habían ganado su lugar el miércoles 25 de noviembre, cuando el equipo rojo, capitaneado por Mala Fama, ganó el desafío del menú de tres pasos.

Para los que quedaron fuera, la última chance reunirá a nueve famosos. A los cinco que recibieron el gris en la gala con Virginia Lago se sumarán Marta Fort, Sebastián Presta, Lizy Tagliani y Pablo Giralt, integrantes del equipo azul del miércoles. Para este grupo, el delantal gris no es sentencia final, ya que un buen plato puede salvarlos de pasar por la eliminación.