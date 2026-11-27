Espectáculos

Kailey Alexandra, la hija de 16 años de William Levy, tuvo su primer encuentro con los medios para hablar sobre el estreno de la película Bajo un fuego. En esta producción, la joven debuta como actriz y tiene la oportunidad de actuar junto a su padre.

Kailey apareció del brazo de William Levy en la alfombra roja, donde caminó con él y compartió lo que significa para ella iniciar formalmente su camino en el arte. Durante el evento, expresó sentirse muy bien y emocionada, asegurando que está muy feliz con el resultado de la película y agradecida por la oportunidad, mientras esperaba que el público la disfrutara.

El orgullo de un padre

William Levy se mostró visiblemente orgulloso de los primeros pasos de su hija. Aunque Kailey mostró aptitudes y el deseo de actuar desde que era niña, sus padres prefirieron esperar hasta que cumpliera 15 años para acercarla a este mundo, buscando que la joven pudiera disfrutar plenamente de su niñez.

El actor describió la experiencia como algo hermosísimo en todo sentido. Durante una conferencia de prensa, Levy confesó haber quedado impresionado al ver la calidad del trabajo de Kailey, señalando que parecía tener experiencia previa en la actuación y admitiendo que se siente sumamente orgulloso de ella.

Contexto familiar

William Levy, reconocido actor, director y productor cubano-estadounidense-mexicano, y Elizabeth Gutiérrez, modelo y actriz estadounidense de ascendencia mexicana, son los padres de Kailey Alexandra, quien nació en marzo de 2010. Mientras que su hermano mayor, Christopher Alexander, optó por seguir el camino del béisbol, Kailey decidió enfocarse en la actuación. Actualmente, la joven cuenta con un millón de seguidores en Instagram.

Bajo un fuego llegará a los cines de España en diciembre de 2026.

Apoyo a pesar de la separación

Aunque Elizabeth Gutiérrez no estuvo presente físicamente en el evento, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a su hija. Llamándola "mi Kailita de mi vida", la actriz le expresó su amor y orgullo, animándola a seguir soñando a lo grande, trabajando duro y, sobre todo, manteniendo la humildad y la gratitud.

Este apoyo conjunto ocurre a pesar de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez ya no son pareja. Los actores anunciaron su separación definitiva en abril de 2024, después de casi 20 años de relación. La ruptura fue confirmada por la actriz en una entrevista con la revista HOLA!, donde explicó que habían tomado caminos distintos y que ya llevaban unos dos meses viviendo separados para ese entonces.

Según lo detallado, la pareja había atravesado varias rupturas y reconciliaciones a lo largo de dos décadas, pero finalmente decidieron terminar la relación debido a diferencias y heridas que no pudieron superar. Aun así, ambos han aparecido juntos para respaldar los proyectos de sus hijos.