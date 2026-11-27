Espectáculos

Benjamín Vicuña y la China Suárez volvieron a coincidir, pero esta vez en Uruguay. Después de meses de muchísima tensión entre ambos, el actor decidió dar detalles sobre ese encuentro que dejó a todo el mundo hablando. El jueves, en una entrevista con DDM (América), Vicuña quiso desmentir los rumores que circulaban sobre el evento. Aclaro que no se trató de un casamiento, como se decía por ahí, sino del cumpleaños de Nati y Eber, quienes son amigos suyos desde hace muchos años.

Según el artista, la fiesta fue preciosa y los verdaderos protagonistas eran los cumpleañeros, por lo que prefirió no entrar en otros temas que no correspondían al momento. Vicuña destacó que hizo un "gesto de amor importante" al asistir, ya que tenía un compromiso laboral y debía estar filmando en Chile el domingo. Debido a esto, su estadía fue corta, aunque alcanzó a darles un abrazo a sus amigos, que para él era lo fundamental.

Ni incómodo ni con secretos

Cuando le preguntaron si el clima estuvo tenso o si se sintió incómodo al compartir el espacio con su expareja y Mauro Icardi, el actor negó rotundamente cualquier mala vibra. Su respuesta fue corta y clara: "No, no, somos adultos".

También surgió la duda de si aprovechó el encuentro para conversar sobre la exposición de los menores en los medios, un tema que ya generó polémica. Ante esto, Vicuña fue tajante y sentenció que esas cuestiones se hablan en privado, .

El dilema entre Chile y Argentina

La charla derivó en su decisión de anclar su vida en Argentina por sus hijos. Un movilero quiso saber si sentía que el tiempo le había dado la razón en esa elección. El actor respondió que nadie tiene la verdad absoluta, pero admitió que "el tiempo acomoda algunas cosas".

Para Benjamín, estar en Argentina no es un esfuerzo, sino lo que corresponde hacer para estar con sus hijos y aseguró que es feliz así. Sin embargo, confesó que en Chile todavía siente la presión de su entorno. Cuenta que la prensa, sus amigos y sus afectos le reclaman que vuelva, diciéndole "¡Dale, loco, tenés que estar acá!". El actor admitió que se siente repartido, ya que en Chile tiene su corazón, su origen, su familia y sus amigos del colegio y la universidad, pero que sus hijos son lo más importante de su vida.

¿Bajo amenaza y angustiado?

No todo fue tranquilidad en el relato. La conductora del programa reveló datos bastante fuertes que consiguió a través de una persona del entorno de Vicuña. Según esta fuente, el actor estaría angustiado y se encontraría atravesando una situación de amenaza. Se dice que esta situación es la que no le permite opinar públicamente sobre ciertos temas, ya que si se mete, opina o critica algo que no le gusta a la otra parte, "(ella) va fuerte". Según Latorre, Vicuña la está pasando muy mal por esto.

Esta actitud reservada quedó clarísima el martes, cuando un móvil lo abordó para preguntarle sobre el escándalo que involucra a su expareja y madre de dos de sus hijos. Vicuña evitó dar declaraciones y marcó distancia diciendo: "No tengo nada que ver con eso, son historias de adultos".

El actor pidió que dejaran el tema hasta ahí, enfatizando que a él solo le involucra lo relacionado con los niños y que no corresponde seguir involucrando a menores en estos conflictos. Ante la insistencia del cronista, simplemente saludó y se marchó del lugar.

La conductora cerró el tema comparando la postura de Vicuña con los descargos de Icardi, sugiriendo que son los mismos argumentos que ahora Mauro le escribe a la China Suárez. Al final, parece que el actor quiere blindar a sus hijos del ruido mediático a toda costa, .