Espectáculos

Luciana Geuna, la periodista que conduce Telenoche, tuvo que abandonar MasterChef Celebrity en la gala de eliminación del martes 24 de noviembre. La decisión fue tomada por el jurado durante una gala de eliminación en el programa conducido por la modelo y presentadora Wanda Nara.

En este desafío, los participantes que tenían el delantal negro debieron cocinar un plato de libre elección en 60 minutos. La única condición era incorporar un fondo oscuro de carne, que funciona como base para diversas recetas. Aunque Luciana llegó muy segura a la prueba, la carne que preparó no terminó de convencer a los jueces.

Los primeros en salvarse y asegurar su continuidad en la competencia fueron Martín "Campi" Campilongo, Edith Hermida y Pablo Giralt, quienes recibieron buenas devoluciones de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Después, también lograron superar el reto Luck Ra, Rocío Robles y Elizabeth "La Negra" Vernaci.

La tensión subió cuando la definición quedó reducida a cuatro nombres: Pablo Migliore, Grego Rossello, Julieta Poggio y Luciana Geuna. Tras salvar a los primeros dos, el jurado determinó que el risotto de hongos con ojo de bife que presentó Geuna no estuvo a la altura de las expectativas del certamen.

La despedida de Luciana fue muy emotiva y estuvo marcada por las lágrimas. Visiblemente conmovida, agradeció la oportunidad de formar parte del ciclo y destacó el apoyo recibido por parte de su familia, la producción y sus compañeros. Según expresó, valora mucho haberse animado y lo disfrutó mucho.

Con esta salida, ya son siete los famosos que han sido eliminados desde que comenzó la competencia. Antes que Luciana, abandonaron el reality Pachu Peña, Paula Trápani, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Diego Ramos y Julieta Nair Calvo. Ahora quedan 17 participantes que siguen en carrera para intentar ganar MasterChef Celebrity.