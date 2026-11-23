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Cuando pensábamos que el drama entre Rosalía y Rauw Alejandro era cosa del pasado, ¡sorpresa! La cantante española, quien sigue cosechando éxitos y compitiendo en álbum, canción y grabación del año, armó un revuelo inesperado. La artista protagonizó una interacción en las redes sociales del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, en uno de los pocos acercamientos públicos entre ambos desde su separación.

Fue en un video publicado por Rauw Alejandro en TikTok para promocionar su nuevo sencillo, "Tremendo Desastre", una colaboración con Myke Towers. ¿Y quién apareció en los comentarios? ¡Nada menos que Rosalía! Su respuesta fue un breve comentario, una expresión coloquial en inglés equivalente a decir "temazo".

Claro que la reacción de Rosalía no pasó inadvertida. ¿Un comentario público en la cuenta de su ex? Y más aún, el título del tema. Los fans, como siempre, no tardaron en armar sus teorías. Muchos vincularon "Tremendo Desastre" con el estribillo de "La Perla", una canción de Rosalía donde lanza dardos a una pareja sentimental, a quien describe en duros términos. ¿Coincidencia? Nosotros no creemos en ellas, ¿y vos?

Recordemos que la pareja, que hizo público su romance en septiembre de 2021 después de varios meses de rumores, llegó a anunciar su compromiso en marzo de 2023 con el videoclip de "Beso", parte de su EP "RR". Pero la felicidad duró poco. Cuatro meses después, en julio de 2023, Rauw Alejandro confirmó el fin de su compromiso y de su relación, negando cualquier infidelidad. Desde entonces, la separación ha sido tema de conversación y ha encontrado espacio en la música de ambos, con temas de Rosalía que abordan el desamor y los reproches. ¡Ahora, este comentario nos deja esperando la segunda temporada del drama!

¿Será que la paz está llegando o esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la novela de Rauw y Rosalía? Contanos qué pensás.