Espectáculos

¡Atención, fanaticada de Netflix! Como ya es costumbre, cada semana la plataforma de streaming nos sorprende con un montón de series y películas nuevas, y siempre es un misterio cuáles van a ser las que nos roben el sueño. Esta semana no fue la excepción, y ya sabemos cuáles fueron las producciones que se ubicaron entre las preferidas por la gente de Venezuela.

Preparen las pipocas y el sillón, porque la variedad está de infarto. Tenemos desde dramas que te harán reflexionar hasta animaciones que te sacarán carcajadas, sin olvidar los thrillers que te dejarán con el corazón en la mano. ¿Listos para un maratón?

Entre las favoritas que pegaron fuerte está una historia donde la vida idílica de Alicia se viene abajo. La protagonista decide retomar su carrera de abogada y, para reconstruir su vida, tiene que reinventarse por completo como madre, esposa y mujer. ¡Eso sí que es tener garra y no rendirse, como nos gusta!

Para los amantes del suspenso y el drama psicológico, hay un título donde un infanticida condenado está a punto de ser liberado y el pánico regresa a Polonia. Esto desata el pánico y reaviva un conflicto moral súper intenso entre la investigadora principal del caso y una psiquiatra. Uff, ¡qué dilema moral!

Y si lo tuyo es el terror con un toque místico, agárrate: en la noche de Halloween, un equipo de baile femenino se mete en un lío tremendo. Culpa católica, deseos medio oscuros y visiones fantasmales aparecen después de que una iniciación se va al diablo. ¡Perfecta para no dormir!

No podía faltar el drama inspirado en hechos reales, que siempre nos deja pensando. Una mujer sufre un ataque de madrugada, y un sargento, más terco que una mula, sospecha que el esposo no es tan inocente como parece. ¡Para las que aman resolver misterios!

Para las almas románticas con ganas de un poco de intriga histórica, la rebelde Isabel se roba el corazón del emperador Francisco y se convierte en su inesperada esposa. De repente, se ve en medio de un mundo lleno de tensiones y chismes en la corte vienesa. ¡Pura realeza y salseo!

Los más peques (y los que somos niños por dentro) también tienen lo suyo con la llegada de un nuevo bebé a la vida de Gru. Todo es alegría hasta que un viejo rival regresa para vengarse y obliga a Gru a empezar de cero con su familia y sus minions amarillos. ¡Más locuras de estos bichitos que adoramos!

La diva Jessica Chastain nos trae una historia donde su personaje, Misty Jones, una leyenda del country, vuelve a Nashville para investigar la desaparición de su sobrina, una estrella en ascenso. ¡Una búsqueda llena de música y misterio que promete!

También hay acción de la buena con un veterano atormentado por la culpa. Cuando una banda peligrosa asalta su casa, tiene que unir fuerzas con sus nietos, a quienes apenas conoce, para sobrevivir. ¡La familia unida, aunque sea a los golpes!

Finalmente, para cerrar con broche de oro (y espíritu navideño, aunque falte un poco), una joven citadina que ama la diversión y trabaja duro, decide intercambiar vidas con su hermana hogareña en Navidad. Obviamente, el caos inesperado está garantizado. ¡Un clásico para reírse a carcajadas!

¿Con cuál de todas te vas a enganchar vos? Porque si la están viendo allá, ¡es una señal para que nos sumemos a la ola!