Espectáculos

¡Ayer fue el día! Este viernes 20 de noviembre, desde las cuatro de la tarde, La Paz se puso de gala para “La Peña de Paceña”, un festival que prometía una tarde-noche inolvidable al ritmo de lo mejorcito de nuestra música folclórica.

La plaza San Francisco, siempre emblemática, abrió sus puertas con ingreso completamente gratuito. La cartelera reunió a grandes exponentes del folclore nacional.

Pero si no pudiste ir hasta el centro paceño, ¡no hay problema! La Red Uno y Xona Streaming se encargaron de llevar la farra directamente a nuestras casas. La transmisión EN VIVO estuvo disponible desde cualquier rincón del país, vía reduno.com.bo, las redes sociales oficiales de Red Uno y la plataforma Xona Streaming. Así que, no había excusa para perderse este pedazo de show.

La fiesta no fue solo un pretexto para bailar, sino también una celebración con historia: conmemoró los 140 años de Paceña y la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) junto a Bolivia. Una forma espectacular de rendir homenaje a nuestras raíces, a esas canciones que han pasado de generación en generación y que nos hacen sentir el orgullo de ser bolivianos.

El plato fuerte de “La Peña de Paceña” fue, sin duda, la participación de Los Kjarkas, ¡los encargados de ponerle el broche de oro a la noche! La programación prometía recorrer diferentes expresiones del folclore boliviano y celebrar la riqueza musical del país.

Definitivamente, fue una de esas fiestas que nos recuerdan lo importante que es mantener vivas nuestras tradiciones y disfrutarlas en comunidad, sea en la plaza o desde el sofá de casa. ¿Y vos, te conectaste a la peña de ayer?