Espectáculos

¡Atención, gente! Si estaban con el Jesús en la boca por los chismecitos que andaban circulando sobre la salud de Lucecita Benítez, la Reina de la Nueva Ola puertorriqueña, pueden respirar tranquilos. Su representante, Helga García, aclaró el jueves 19 de noviembre la situación y confirmó la mejor noticia: ¡la cantante está fuera de peligro y ya se recupera en su casa!

Resulta que sí, la genia estuvo internada hace unas dos semanas por una pulmonía. Pero, a la firme, eso ya es cosa del pasado. García confirmó, en declaraciones escritas, que Lucecita está respondiendo de maravilla a todos los tratamientos médicos. ¡Una crack!

Como ella misma ha expresado en múltiples ocasiones, según García: “Solo dejaré de cantar cuando ya no esté”. Y, como buena artista que es, sigue a mil con los preparativos para un concierto especial dedicado a las mamás en mayo de 2027. ¡Así o más diva!

La representante también aprovechó para agradecer a toda la fanaticada por las muestras de cariño, las oraciones y los buenos deseos. ¡Así da gusto ver cómo el cariño de la gente puede con todo! ¿Qué tal esa actitud de Lucecita? ¿A poco no es la inspiración que necesitábamos hoy?