Espectáculos

¡Atención, fans de la moda boliviana! Si creían que el 'clean look' era eterno, prepárense porque Hailey Bieber se dejó ver en Nueva York para romper esquemas y, quizás, cerrar ese capítulo. La fundadora de Rhode, la marca de belleza que la rompe, apareció con un estilazo que grita color y textura por todos lados.

Hailey, que este fin de semana cumple sus treinta, nos dio una cátedra de cómo elevar unos jeans normales para una noche de salida. Imagínense: un abrigo de peluche que mezcla ámbar y gris, un bolsito negro satinado chic, lentes de sol naranjas y, ¡agárrense!, unas sandalias de tiras. Sí, leyeron bien: sandalias con abrigo de invierno. ¿Quién se atreve?

Este look no solo propone una vibra totalmente diferente a la que nos tenía acostumbrados con el 'clean look' —¡la misma que ella puso de moda!— sino que nos hace pensar: ¿será que es hora de guardar lo minimalista y sacar todo el color del armario? Definitivamente, Hailey sabe cómo dejar a todos boquiabiertos.

Así que, si en tu clóset hay un abrigo de peluche y unas sandalias esperando su momento, ¡quizás este sea el fin de semana para estrenarlos! ¿Se animan a seguirle los pasos?