Espectáculos

¡Ojito con el último chismecito que tiene a todos hablando! Resulta que unas imágenes de José Eduardo Derbez, el actor mexicano, junto a su hermano Vadhir en un crucero salieron a la luz, y la cosa se puso intensa porque, iban acompañados de las presuntas víctimas. La curiosidad de los medios, obviamente, se disparó.

Con este panorama, era obvio que los periodistas iban a estar al acecho. Y así fue: este fin de semana, cuando José Eduardo llegaba al teatro, el actor evadió a la prensa.

Ah, pero la cosa no acaba ahí. Al parecer, José Eduardo llegó al recinto acompañado de Mariana Bo, la DJ mexicana con la que se le ha vinculado sentimentalmente!

Y para que no quedara duda de que el "modo silencio" estaba activado, la mismísima Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, tampoco quiso atender a los medios. No hizo declaraciones.