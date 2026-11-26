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¡Atención, faranduleros! Si eres de los que ama un buen chismecito de antaño, agárrate, porque acaba de salir a la luz un libro que promete destapar todos los detalles del explosivo romance entre Johnny Depp y Kate Moss. Hablamos de una relación que marcó los años noventa, desde 1994 hasta 1998, y que ahora se revive en la publicación "The Many Faces of Johnny Depp", escrita por Mark Seal. El libro recopila testimonios de gente cercana y episodios que nos hacen pensar que este par era pura dinamita. Johnny Depp, el actor estadounidense conocido por sus papeles excéntricos y su carisma en pantalla, y Kate Moss, la supermodelo británica que revolucionó las pasarelas con su estilo único, eran la pareja del momento.

El flechazo en el Café Tabac

La historia de cómo se conocieron parece sacada de una película, ¡pero fue real! Según George Wayne, periodista y colaborador de Vanity Fair, él fue el cupido de esta pareja. En febrero de 1994, en el icónico Café Tabac de Nueva York, un sitio famoso por ser el punto de encuentro de supermodelos y estrellas, Wayne hizo su jugada. Recuerda que Naomi Campbell llegó acompañada de Kate Moss, a quien, curiosamente, Naomi llamaba "Wagon" por sus "cambios de hábitos relacionados con el consumo de alcohol". Ahí, entre el bullicio, Wayne vio a Johnny Depp y se acercó a Kate para avisarle de su presencia. Cuando ella preguntó de quién se trataba, él le dijo que era Johnny Depp. Tomándola de la mano, la llevó hasta donde estaba el actor y los presentó. El resto, como diría el propio Wayne, fue historia: "La noche que los presenté, se fueron juntos y no se separaron durante los siguientes años, mientras destrozaban habitaciones de hoteles por todo el mundo". ¡Esa sí que es una primera cita con broche de oro, o más bien, de destrucción!

Una fiesta de 21 años que nadie olvidó

El libro también nos cuenta cómo Johnny Depp se pasó de romántico para el cumpleaños número veintiuno de Kate Moss. Le organizó una fiesta sorpresa en el Viper Room, su propio club en Los Ángeles. ¡Imagínate la escena! Kate pasó todo el día creyendo que nadie se acordaba, porque todos sus familiares y amigos habían acordado guardar silencio. Johnny le dijo que irían a cenar, pero la llevó directamente al club, que estaba decorado con rosas y globos, lleno de sus seres queridos. La supermodelo recordó que sus padres y otros invitados habían viajado desde Londres y Nueva York, y que John Galliano había venido desde París. Y como si eso no fuera suficiente, la mismísima Gloria Gaynor subió al escenario para interpretar "I Will Survive". Kate se emocionó tanto que tuvo que salir un momento para calmarse. ¡Qué tremendo fiestón! ¡Depp sí sabía cómo sorprender!

Conectando con el ídolo

Pero no todo era fiesta y glamour; Kate también era clave en la vida profesional y personal de Johnny. El libro detalla cómo ella lo ayudó a conocer a Hunter S. Thompson, uno de los referentes del actor. Durante unas vacaciones en Aspen, Colorado, Kate contactó a Alan Finkelstein, amigo del escritor, y le preguntó si lo conocía. Cuando él confirmó su amistad con el escritor, ella explicó que a Johnny le encantaría conocerlo y que ambos son de Kentucky. Finkelstein coordinó el encuentro en el Woody Creek Tavern, cerca de la casa de Thompson. Esta reunión no solo forjó una amistad duradera, sino que también influyó en la carrera de Depp, quien luego interpretaría a una versión de Thompson en "Fear and Loathing in Las Vegas" (1998) y de nuevo en "The Rum Diary" (2010). ¡Kate, además de musa, era una "conectadora" top!

El final de una era

Tristemente, todo lo bueno tiene su final, y el romance "Depp-Moss" no fue la excepción. Su relación terminó antes del estreno de "Fear and Loathing in Las Vegas", pero aún así, se dejaron ver juntos en el Festival de Cannes de 1998 para la presentación de la película. En esa época, Johnny Depp declaró a la revista Hello que Kate quería estar con él para ver su nueva película, pero que ya no estaban juntos y que no había nadie especial en ese momento. Un final sobrio para una relación tan intensa, ¿no creen? El libro "The Many Faces of Johnny Depp" ya está disponible y, por lo visto, no se guarda nada de este y otros episodios de la vida del actor.

Así que si quieres revivir una de las historias de amor más icónicas de los noventa, o simplemente te gusta el buen chisme, este libro es para ti. ¿Habrá otro romance de celebrities que haya dejado tanta huella y tanto material para contar como este?