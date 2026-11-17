Espectáculos

A ver, a ver, ¿quién dijo que los clásicos no traen kilombo? Parece que 'El Baile del Perrito', ese hitazo que nos puso a mover el esqueleto a todos en cuanta fiesta había – ¡y seguro que sigue sonando por ahí! –, está causando un verdadero remolino legal. Nuestro querido Wilfrido Vargas, el capo del merengue que nos regaló esa joya, está en pleno enredo judicial. El lunes 16 de noviembre se anunció que el músico va a apelar una sentencia que lo condena a soltar una platita que, a ver, no es moco de pavo: ¡catorce millones de pesos dominicanos! Sí, así como lo leen. Todo por la autoría de esa canción que, admitámoslo, hasta ahora se le atribuía a él. ¡Vaya sorpresa, Wilfrido!

La historia es que la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional condenó a Vargas a indemnizar a Juan Valdez Ybet. ¿Quién es Juan Valdez Ybet? Pues nada más y nada menos que el tipo que ha sido reconocido como coautor de este mega éxito musical. ¡Catorce millones de pesos! La justicia dominicana determinó que Valdez Ybet metió su cuota creativa en la letra y la melodía de esa sección. ¡Tremendo ch'a que se armó por esos detalles tan específicos de la melodía y letra!

Pero, como era de esperarse, la Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., no se quedó de brazos cruzados, ¡para nada! Rápidamente emitieron un comunicado, aclarando que esta decisión de la corte "no es firme". O sea, todavía no está dicha la última palabra, y la ejecución de ese pago millonario queda en suspenso, como en pausa, mientras la Corte de Apelación le dé una revisada a todo el recurso. Wilfrido Vargas, con la serenidad que caracteriza a los grandes, se pronunció: "Respeto la trayectoria del maestro Juan Valdez. Esta diferencia la resolverán los tribunales, y en ese ámbito la vamos a defender con serenidad."

La artífice de esta sentencia fue la magistrada Nidia Victoria Jorge Taveras, quien tomó la decisión el pasado 28 de octubre. Al parecer, la jueza le dio luz verde, parcialmente, a una demanda por daños y perjuicios que alegaba una violación a la Ley sobre Derecho de Autor. La sentencia fue clarísima: concluyó que la participación de Valdez Ybet en la creación de 'El Baile del Perrito' trascendió por mucho la función de un simple arreglista musical, que es lo que se le atribuía al principio. Según la sentencia, se vulneraron los derechos morales y patrimoniales del músico.

Ahora, mientras la Corte de Apelación conoce el recurso, nosotros, sus fans y la gente que sigue la farándula, estamos con los ojos bien abiertos. ¿Será que Wilfrido tendrá que sacar la billetera, o logrará zafarse de esta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Este pleito por 'El Baile del Perrito' está dando más vueltas que la misma canción?