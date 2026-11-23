Espectáculos

Los fans de La Granja VIP podían apoyar desde el sábado 21 de noviembre a sus Granjeros favoritos en la Segunda Temporada. ¡Imagínate la tensión! Cinco Granjeros estaban con el corazón en la mano, esperando el respaldo del público para seguir en la competencia. La gala de eliminación del domingo 22 de noviembre definiría todo.

¿Querías ser parte de la acción? Pues era más fácil de lo que parecía. Para participar, bastaba con entrar a la página oficial de votaciones de La Granja VIP desde cualquier celular o computadora. ¡Así de sencillo! La votación era completamente gratuita, una ganga, y te daban diez votos diarios. Lo mejor de todo es que podías usarlos todos para apoyar a un solo nominado, dándole con todo a tu preferido, o repartirlos entre varios, si tenías un corazón generoso y más de un Granjero en tu lista. Cada voto que mandabas contaba para la permanencia del Granjero que más te gustaba, así que cada click era crucial.

Pero, ¿y si la página web no era tu onda? ¡No pasa nada! La app TV Azteca En Vivo también servía para cumplir con tu deber de fan. Solo tenías que abrirla en tu Android o iPhone y tocar el banner que decía “¡Vota por tu Granjero Favorito!” para acceder al mismo portal de votación. Así que no había excusas para no ser parte del rescate.

Y si pensabas que diez votos no eran suficientes para mover la aguja, ¡preparate para esto! Después de enviar tus primeros diez, la plataforma a veces habilitaba la opción de conseguir diez votos adicionales, ¡llegando a un total de veinte votos para tu Granjero! Para esto, a veces te pedían responder una encuesta rápida o registrar un correo electrónico. Una vez con esos votos extra activados, solo quedaba asignarlos a tus nominados y enviarlos. ¡Doble chance de salvar a tu favorito!

El camino hasta esta eliminación estuvo lleno de drama, como nos gusta. La tabla de la semana once se sacudió el viernes con varias movidas estratégicas que dejaron a todos con la boca abierta. Ivonne Montero, después de ganar el codiciado Juego de Salvación el jueves, no se anduvo con chiquitas: sacó a Kunno de la lista de nominados y, sin pensarlo dos veces, nominó a Bebeshita a la cuerda floja. Y como si fuera poco drama, Copetes activó la polémica Traición Doble, una jugada maestra, dejando a Bebeshita con la 'tarea' de mandar a Manelyk a la tabla de nominados. Con tanto cambia y cambia, ¡el chisme y la tensión estaban garantizados!

La Gala de Eliminación comenzaba el domingo 22 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, por Azteca UNO, es donde se definía todo. Era el momento de la verdad, y ahí se conocerá al eliminado número once de la temporada. El capo Adal Ramones anunciaría el cierre de la votación en algún momento de la transmisión, el momento más esperado por los que sufrían por sus favoritos, pero la hora exacta no se confirmó. La pregunta es si tu Granjero favorito se salvará.