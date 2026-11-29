Espectáculos

El aterrizaje de Dalia Bucaram en Guayaquil, que estaba programado para el sábado 28 de noviembre, fue postergado. La razón detrás de este cambio son compromisos profesionales que la reina de belleza debe atender fuera de Ecuador.

La representante nacional tenía previsto arribar a las 14:00 al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Sus seguidores ya habían organizado un recibimiento para celebrar su retorno después de representar al país en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo, pero la modificación de su itinerario dejó sin efecto dicha convocatoria.

Este cambio de planes fue comunicado a la organización Miss Universo Ecuador, que recibió la notificación sobre el cambio de planes de la representante nacional. Hasta el momento, no existe una nueva fecha confirmada para que Dalia Bucaram regrese a Guayaquil. La organización nacional indicó que comunicará los detalles de su retorno en los próximos días, una vez que se defina cómo quedará su agenda.

Bucaram participó en la edición 75 de Miss Universo, donde la gala final se llevó a cabo el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Durante el certamen, Bucaram logró ingresar al Top 30, consiguiendo el pase mediante la votación del público en la categoría People’s Choice.

Con este resultado, la representante se convirtió en la quinta ecuatoriana en alcanzar una clasificación entre las semifinalistas de este concurso. Sin embargo, la reina de belleza no logró avanzar al Top 12, que fue la instancia donde continuó la competencia por la corona.