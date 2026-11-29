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“Debí tirar más fotos”. Con esa frase, Bea Millan-Windorski resumió la nostalgia que siente tras terminar su participación en Miss Universe 2026. La representante de Filipinas, que quedó como tercera finalista en la edición número 75 del concurso, usó su Instagram para reflexionar sobre el mes que pasó con las candidatas en Puerto Rico.

Desde que llegó, la modelo fue una de las favoritas para llevarse la corona. En su publicación, agradeció a las mujeres que conoció y destacó que se sintió inspirada por sus historias, el compromiso que tienen con sus comunidades y las ganas de construir un mundo mejor. Escribió en inglés que siempre estará agradecida por las mujeres con las que compartió y que su calidez la impulsa a seguir adelante.

Bea también contó que la convivencia la ayudó a crecer personalmente. Según ella, estar con el grupo de Miss Universe 2026 la transformó en la mejor versión de sí misma, y recordó que el acero afila el acero. Para cerrar su mensaje, se despidió de sus reinas hermanas con la palabra “Kitakits”, que en filipino significa nos vemos.

La frase que eligió para su post es una referencia directa a “Debí Tirar Más Fotos”, el álbum de Bad Bunny que salió en enero de 2025. El título del disco habla precisamente de lo importante que es guardar recuerdos de los momentos y las personas que marcan nuestra vida. Antes de irse, la modelo también compartió fotos disfrutando de la playa y los paisajes de Puerto Rico.

La verdad es que usar a Bad Bunny para cerrar un ciclo es el movimiento más relatable del mundo. Cualquiera que haya vuelto de un viaje increíble se siente así: con el corazón lleno pero con la galería del celu insuficiente. Bea no ganó la corona, pero se lleva el premio a la mejor referencia musical del post.