Espectáculos

Zoë Kravitz aterrizó en la alfombra roja de Nueva York con un conjunto dorado de Saint Laurent para presentar How to Rob a Bank, la película donde comparte elenco con Nicholas Hoult y Pete Davidson. La actriz eligió un conjunto de dos piezas que resumió todo lo que ama usar en galas: cintura baja, piel expuesta y guiños a la historia de la firma francesa.

El look consistió en una chaqueta corta de mangas largas y un pantalón recto a juego. La elección fue inteligente porque conectó el título de la película con una paleta metálica, pero sin caer en el disfraz. La parte superior estaba hecha de brocado dorado con un dibujo marcado, con aplicaciones en el cuello y puños de pelo sintético marrón oscuro para sumar textura. Por el largo de la chaqueta, el abdomen quedaba visible, lo que evitó que el volumen de las prendas se viera rígido.

El pantalón, que se apoyaba bajo en la cadera, seguía el motivo dorado y sumaba cristales distribuidos en la tela y una hebilla floral brillante en la cintura. Para cerrar el estilismo, Kravitz usó sandalias metálicas de tiras finas, aros discretos y el pelo recogido pero relajado, con algunos mechones sueltos. No llevó bolso ni accesorios grandes, dejando que el foco estuviera totalmente en el brocado y la joyería.

Una fórmula que no falla

Si miramos sus últimas apariciones, Zoë tiene una línea estética súper marcada. En los premios del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), apareció con un diseño dorado de espalda abierta de la colección primavera 2027 de Saint Laurent. Ese vestido, que combinaba cuello alto con falda de cintura baja y acabado metalizado fluido, dialogó perfecto con el look del estreno de How to Rob a Bank.

En ambos casos el dorado fue el protagonista, aunque con texturas distintas: en los CFDA fue una superficie continua y en la premiere se armó con brocado, cristales y la hebilla. El metalizado y el tiro bajo son, básicamente, sus recursos favoritos para la alfombra roja.

Referencias y archivo

Otro ejemplo de esta tendencia fue su look para la promoción de Caught Stealing. En esa ocasión llevó un diseño negro con un moño blanco y la espalda totalmente descubierta. Ese outfit confirmó que su preferencia pasa por prendas con cortes precisos, muy pocos accesorios y referencias claras al archivo de Saint Laurent.

El contraste con su día a día

Lejos de los flashes, Zoë es otra historia. Fuera de las galas, se inclina por un registro mucho más cotidiano: pantalones, jeans de tiro bajo, camisetas pequeñas y abrigos. En su vestuario diario prescinde de los brillos y los adornos que reserva para los eventos.

En su día a día usa pantalones de The Row, denim de tiro bajo y remeras simples, dejando que las capas y la silueta sean lo más importante. El abrigo es la pieza que más repite en sus looks casuales. Pero cuando llega la alfombra roja, vuelve a su fórmula maestra: sastrería de proporciones bajas, zonas descubiertas y el dorado como recurso recurrente.

Seamos honestos, el tiro bajo es un riesgo que no todos se animan a correr, pero Zoë lo domina a la perfección.