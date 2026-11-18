Espectáculos

Leonardo Aguilar llegó al Congreso Mundial del Mariachi en la Ciudad de México el 15 de noviembre visiblemente serio ante los reporteros. Apenas bajó de la camioneta, el cantante le gritó a los periodistas que le preguntaran algo bonito, antes de prepararse para el evento.

En medio de la insistencia de la prensa sobre el trato que recibe, Aguilar soltó una frase que resume la situación: lleva tres años donde lo único que recibe de los medios son preguntas y gritos de cosas feas. El músico marcó una línea temporal muy clara en su carrera; según él, los primeros diez años fueron muy lindos, pero los últimos tres se volvieron una experiencia negativa, aunque no dio detalles específicos sobre qué causó ese cambio.

Leonardo explicó que está haciendo un esfuerzo consciente y constante junto a su nuevo equipo de trabajo para separar el pasado del presente de su carrera musical. Su objetivo es dejar claro que lo que pasó antes es una cosa y lo que está haciendo ahora es otra. Aunque se muestra dispuesto a hablar con transparencia, el cantante fue tajante con sus límites: afirmó que el que nada debe nada teme, pero que si le preguntan algo que no quiera contestar, simplemente no lo va a hacer.

El peso del apellido y la calidad artística

El cantante también habló sobre lo que implica ser parte de la familia Aguilar. Para él, el apellido tiene un costo que acepta pagar, comparándolo con un impuesto o una aduana que hay de atravesar en la vida. Usó una metáfora sobre el esfuerzo, asegurando que se llega por las escaleras y no por el ascensor, y que si uno no pica piedra, llegar rápido no se siente rico.

Si bien reconoce que parte de su reconocimiento actual se debe al apellido, Leonardo rechazó verse como una víctima de la exposición mediática. Dijo que sería muy ingrato enfocarse en lo difícil que es ser Aguilar o en los chismes, asegurando que no le pasa nada y que en esta vida no hay víctimas.

El drama de los teatros vacíos

El 19 de octubre tuvo lugar su presentación en el Auditorio Jalisco, durante las Fiestas de Octubre de Guadalajara. En ese show se vieron butacas vacías en un recinto que puede albergar entre 7.000 y 10.000 personas. El propio Leonardo vinculó ese desgaste con el escrutinio que sufrió por las controversias familiares antes de esa fecha.

En una entrevista con Ventaneando, el cantante llegó a decir que preferiría mil veces que hablen mal de él a que nadie hable nada de él, insistiendo en que no le ha hecho nada a nadie. Incluso su padre, Pepe Aguilar, salió a defenderlo tras las críticas por la baja asistencia en Guadalajara, explicando que en este negocio el apellido no canta y que, si alguien no quiere al artista, simplemente no compra la entrada.

Días después, en una entrevista en Aguascalientes con el mismo programa, Leonardo rechazó que la cantidad de boletos vendidos sea la medida de su calidad artística. Sostuvo que no cree que ser mejor artista dependa de cuántas entradas se vendan.

Antes de retirarse a cambiarse para su presentación en el evento dedicado al mariachi, el músico recordó que su prioridad absoluta sigue siendo la música por encima de cualquier controversia. Aseguró que es cantante y músico, y que cuando llega a su casa se rodea de guitarras para componer y cantar.