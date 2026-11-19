Espectáculos

Emilia Mernes llegó con las manos llenas. En su visita al programa La Revuelta, conducido por David Broncano en RTVE, la artista llevó una caja de facturas para compartir con el equipo. Aunque el motivo oficial de su paso por el ciclo era la promoción de Bodypainting, su nuevo single, el centro de atención terminó siendo su historia familiar y sus raíces en Entre Ríos.

Emilia es una cantante, compositora, bailarina, modelo y actriz argentina que fue parte del grupo Rombai.

El legado de la panadería

Durante la charla, Emilia reveló que viene de una familia de panaderos en Entre Ríos. Contó que su padre, Pedro, tiene su propia panadería y que creció viendo el sacrificio que implica el oficio, destacando que lo vio despertarse a las tres de la mañana durante toda su vida. Este detalle generó una complicidad inmediata con Broncano, quien valoró el esfuerzo cotidiano que requiere ese horario de trabajo.

La tradición panadera no se limita solo a su padre. Mernes explicó que Pedro es uno de 13 hermanos y que varios de ellos también pertenecen al mundo de la panadería. Si bien aclaró que no todos los trece son panaderos, confirmó que vienen de esa familia de oficio, lo que provocó un aplauso generalizado tanto del conductor como del público presente en el estudio.

Cuando Broncano quiso saber cuál era la especialidad de la panadería de su padre, Emilia no pudo elegir una sola opción y aseguró que su papá hace todo bien. En medio de este clima, uno de los panelistas aprovechó el apellido y el oficio para tirar un chiste: sugirió que Pedro bien podría llamarse Peter Pan.

El choque cultural con el dulce de leche

El momento de las facturas fue uno de los puntos más divertidos de la noche. Como David Broncano no conocía el término argentino para referirse a estas piezas de pastelería, se generó un ida y vuelta que mantuvo al público atento. Emilia explicó que no pudo traer las facturas directamente desde Argentina porque habrían llegado húmedas debido al viaje, así que decidió conseguirlas en España.

Las piezas que llevó eran tortitas negras rellenas de dulce de leche. Al probarlas, Broncano terminó manchado antes de terminar el primer bocado y exclamó: "¡Puro dulce de leche, madre mía!". Mientras compartía los bollos con el panel, la cantante dejó claro que la panadería paterna es su refugio seguro. Afirmó que, si el día de mañana le va mal en su carrera musical, siempre puede volver a trabajar en la Panadería El Bulevar, en Entre Ríos, donde Pedro está al frente. Incluso invitó a sus fans a pasar por el local si alguna vez visitan la zona.

Tacones, perreo y confesiones

Además de los dulces, Emilia trajo un regalo más disruptivo: unos tacones transparentes de plataforma en la talla exacta de Broncano. La condición para entregárselos fue que el conductor se los pusiera para hacer una coreografía de Bodypainting. Aunque Broncano se resistió al principio y se quejó diciendo que creía que se podía romper, terminó cediendo por la insistencia de la cantante y la presión del público.

Con los tacos puestos, el conductor perreó hasta el suelo e intentó replicar los pasos de la coreografía del nuevo single, aunque él mismo prefirió no evaluar sus resultados.

Para cerrar la noche, Emilia respondió a las preguntas clásicas del ciclo, algo que no hacía desde 2023, cuando el programa se llamaba La Resistencia y se emitía por Movistar+. En la parte económica, admitió haber trabajado mucho pero también haber invertido en su carrera, llegando a preguntarle a Broncano si tenían números parecidos en sus cuentas, aunque no obtuvo respuesta.

En el plano íntimo, comentó que está distanciada de su pareja por trabajo y que perdió su juguete sexual en un hotel de Madrid. Para finalizar su participación, cerró con la frase: "Nada de body painting".

¿Quién no iría ahora mismo a Entre Ríos a comprarse unas facturas al Bulevar?