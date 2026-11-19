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Anne Hathaway volvió a ser mamá junto a su marido, Adam Shulman. La noticia se confirmó luego de que la actriz fuera vista paseando con su bebé por las calles de Nueva York. En las fotos, la estrella camina con el recién nacido en un portabebés, bien arropado y con un gorrito para combatir el frío de la ciudad. Para la caminata, Hathaway eligió un look súper tranqui: abrigo, pantalones, gorra y lentes de sol.

Anne es una actriz estadounidense súper versátil, reconocida por sus papeles tanto en comedias como en dramas desde la década de 2000, y ya tiene en su haber un Oscar, un Globo de Oro y un Primetime Emmy.

El camino hasta la llegada del bebé

La actriz ya había adelantado que estaba esperando este tercer hijo en junio, cuando compartió un video en Instagram. En ese clip, aparecía con un vestido blanco y mostraba su panza con las manos. Para acompañar la noticia, usó una referencia a la canción “Baby I’m Yours” de Barbara Lewis y escribió un mensaje donde contaba lo feliz que estaba por el nuevo integrante de la familia.

Después de ese anuncio, Hathaway prefirió mantener un perfil bajo y reservado durante los meses siguientes, incluso mientras hacía la gira internacional para promocionar El diablo viste a la moda 2. Sin embargo, en octubre dio algunas pistas en una entrevista con el programa CBS Mornings. Ahí contó que ella, su marido y sus hijos estaban encantados y rebosantes de alegría, aunque en ese momento estaban enfocados en disfrutar que todavía eran una familia de cuatro.

En esa misma charla, reflexionó sobre el impacto que tendría el nuevo bebé en la dinámica del hogar, especialmente para sus otros dos hijos, Jonathan, que nació en 2016, y Jack, que llegó en 2019. Según la actriz, todo va a cambiar para ellos y que estaban a punto de cruzar juntos ese hermoso umbral.

Además, en una aparición en Late Night with Seth Meyers, Hathaway se mostró muy entusiasmada por haber quedado embarazada nuevamente. Entre risas, describió la noticia junto a Shulman como un tiro ganador en el último segundo.

El regreso triunfal a los Oscar

Pero no todo es familia, porque en lo profesional Anne está en un momento increíble. La actriz podría volver a sumar un capítulo a su historia con los Oscar gracias a su papel en La Odisea, la película de Christopher Nolan que adapta el poema épico de Homero. Su interpretación de Penélope, la esposa de Odiseo, ya suena fuerte como una de las candidatas principales para la próxima temporada de premios.

La prensa especializada la ubica en los primeros puestos de la carrera y Universal Pictures ya la incluyó oficialmente en la campaña para la categoría de mejor actriz de reparto. En esa misma competencia está Samantha Morton, quien interpreta a Circe en el film de Nolan.

Si logra la nominación, Hathaway volvería a los Oscar después de haber ganado la estatuilla a mejor actriz de reparto en 2013 por su papel en Los miserables. Aquel premio fue un hito en su carrera y ahora La Odisea podría ponerla otra vez en la primera línea de la conversación cinematográfica. Ahora queda esperar al viernes 15 de enero, que es cuando la Academia anuncie oficialmente a los nominados.

Honestamente, que Anne esté en su mejor momento profesional y además sumando un hijo a la familia es el combo perfecto. ¿Se vendrá el segundo Oscar para la reina de la versatilidad?