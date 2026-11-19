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Facundo Ambrosioni es papá por segunda vez. El 18 de octubre nació Fausto, el primer hijo del futbolista con Camila Triviño, con quien se casó en 2025. Con la llegada del bebé, Francesco, el hijo de siete años que Facundo tiene con Morena Rial, se convirtió oficialmente en hermano mayor.

El papá compartió en redes sociales las primeras imágenes de los hermanos juntos. En una de las fotos, Francesco aparece sentado en un sillón con una camiseta de fútbol y una sonrisa mientras sostiene al bebé en brazos. En otra imagen, se lo ve al lado del cochecito de Fausto durante un paseo familiar. El álbum también incluye fotos del recién nacido con sus padres.

Francesco ya venía demostrando que estaba manija con la noticia. Durante el baby shower de Camila, lo fotografiaron mientras le acariciaba la panza a su madrastra, esperando el momento de tener finalmente a su hermanito en brazos.

La paternidad de Facundo con Camila Triviño llega más de seis años después de su separación definitiva de Morena Rial. La historia entre el futbolista y Morena empezó en febrero de 2018, con una primera ruptura a los pocos meses y una reconciliación en julio. En septiembre anunciaron que esperaban un hijo y Francesco nació el 27 de marzo de 2019 en el Sanatorio Finochietto.

Tres meses después de que naciera el nene, Morena confirmó en Instagram que se había separado nuevamente de Ambrosioni, aclarando que estaba "separadísima" cuando una seguidora le preguntó si era una pelea pasajera. Aunque después intentaron apostarle de nuevo a la relación y volvieron a convivir en Villa Devoto, la ruptura final llegó en mayo de 2020, en medio de la cuarentena. A partir de ese momento, Ambrosioni regresó a Córdoba y el vínculo entre él y Morena quedó centrado en la crianza de Francesco.

Sinceramente, después de tantas idas y vueltas, que Francesco esté feliz con su hermanito es lo único que importa.