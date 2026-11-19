Espectáculos

Dillom no se guardó nada antes de aterrizar en La Plata. En una postal subida a X donde se lo ve en un restaurante, el músico lanzó una advertencia para sus fans: "MAÑANA LA PLATA TERMINAMOS DE LA CABEZA, SALUTEE".

La expectativa es total para su presentación este 19 de noviembre en Plaza Moreno. El artista llega con una propuesta que mezcla rap, rock y sonidos alternativos, apostando a su faceta más ruidosa y disruptiva hasta el momento. Esta visita es un regreso esperado, ya que en septiembre convocó a miles de personas en el Hipódromo, un espectáculo que consolidó a la ciudad como una de sus sedes más fieles.

Una jornada llena de música

El show de Dillom es parte de la segunda edición de la Semana de la Música, una jornada cultural gratuita que celebra el 144° aniversario de La Plata. La movida arranca este 19 de noviembre a las 15:30 con los talentos que salieron del certamen municipal La Plata Rock, empezando con El Tío Valen y siguiendo con Voltage.

Más tarde, la grilla suma a Isla Mujeres y a La Cumparsita, que le ponen el toque independiente y rockero al festival. Otro momento clave de la tarde es el homenaje al Indio Solari, que queda a cargo de la banda Etiqueta Negra junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense.

El cierre del festejo

Después de que Dillom pase por el escenario principal y deje todo prendido fuego, la fiesta no termina ahí. El cierre definitivo de la celebración lo tienen Los Palmeras, que llegan con todos sus clásicos de cumbia santafesina para que los vecinos y visitantes bailen hasta el final.

Se viene un 19 de noviembre intenso en el centro de la ciudad, y con Dillom avisando que van a terminar de la cabeza, es probable que el ruido sea ensordecedor.