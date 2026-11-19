Estilo de vida

En un mundo donde el celular es básicamente una extensión de la mano y nos comunicamos casi siempre a través de una pantalla, sentarse a la mesa con amigos para jugar un tablero se siente como volver a lo básico. Esta costumbre, que para muchos era solo un recuerdo de la infancia, volvió a ganar terreno en la rutina de la Gen Z.

Ya no se trata solo de una opción para cuando hay reuniones familiares o tardes de lluvia en casa. Ahora son la excusa perfecta para armar previas con amigos, encuentros espontáneos y momentos de diversión que no requieren comprar entradas caras ni salir a algún local. Para que la movida funcione solo hace falta una mesa, unos cuantos snacks y un juego que ponga a todo el grupo en clima.

De los clásicos a la estrategia

Cuando pensamos en juegos de mesa, lo primero que se nos viene a la cabeza son los clásicos como el Monopoly, el Scrabble, el Uno o el Taboo. Estos siguen teniendo su lugar porque son fáciles de entender y pueden mantener a un grupo entretenido durante horas. Sin embargo, el mundo de los tableros evolucionó un montón y hoy hay opciones para todos los gustos.

Para los que aman la estrategia, existen opciones como Catan o Carcassonne. Si el plan es más creativo o basado en la fantasía, Dixit es una alternativa interesante. Para los grupos más grandes, juegos como Codenames y Time’s Up! son ideales porque combinan la rapidez mental con la cooperación y una buena dosis de humor. También existen los juegos de misterio y cooperación, donde los jugadores deben resolver acertijos, descubrir pistas y alcanzar un objetivo común. La idea es poder elegir algo distinto cada vez, dependiendo del ánimo y del tiempo que se tenga disponible.

Conexión real y presupuesto amigo

Uno de los motivos por los cuales los juegos de mesa siguen siendo atractivos es que generan las condiciones para un contacto genuino. Al jugar con amigos, no se está simplemente mirando una pantalla, sino que se participa activamente: se ríe, se charla, se coopera y se intenta adivinar los movimientos del otro. Incluso una partida simple puede generar momentos divertidos e historias que quedan grabadas por mucho tiempo. Las vueltas inesperadas, las victorias sorpresa y las discusiones sobre las reglas son parte de la experiencia y suelen ser tan entretenidas como el juego mismo.

Esto no significa que la Gen Z esté abandonando la tecnología. Las redes sociales, los videojuegos y las plataformas digitales siguen siendo una parte fundamental de su entretenimiento. Lo que pasa es que los juegos de mesa ofrecen una experiencia distinta donde el centro es la compañía.

Además, como el costo de salir a divertirse preocupa cada vez más a los jóvenes, organizar una noche en casa es una alternativa que vale la pena probar. Se puede coordinar para que cada amigo traiga algo de comer, preparar los snacks favoritos y armar un pequeño torneo con diferentes juegos. No hace falta comprar una colección gigante de entrada; se puede empezar con un juego de cartas o pedir prestado uno a un amigo para descubrir qué es lo que más gusta. Lo más importante es elegir juegos que se adapten a la cantidad de personas y al tiempo disponible.

La vuelta de los juegos de mesa no tiene por qué verse como un intento de dejar el celular definitivamente. Puede ser simplemente una oportunidad para probar algo diferente y dedicarle más tiempo a la gente que tenemos al lado. No hace falta que cada encuentro tenga un plan sofisticado o una actividad cara. A veces, un juego simple alcanza para transformar una noche común en una experiencia que dan ganas de repetir. El mayor beneficio es que nos recuerdan lo lindo que es divertirse todos juntos sin necesitar nada más que tiempo y buena compañía.