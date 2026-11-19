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Amazon MGM Studios confirmó que Robert Pattinson es el encargado de ponerse en la piel del agente secreto más famoso del cine, poniendo fin a años de especulaciones sobre quién sería el sucesor de Daniel Craig en la saga. Con el gran misterio de Hollywood resuelto, la pregunta que ahora domina la conversación es quién será su primera chica Bond.

La próxima película de la franquicia estará dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, lo que marca el inicio de una nueva era para el agente 007. Villeneuve tiene un historial destacado en la construcción de personajes femeninos fuertes, como se vio en las interpretaciones de Amy Adams en La llegada, Emily Blunt en Sicario, o Rebecca Ferguson y Zendaya en las películas de Duna.

Las candidatas ideales

En este escenario, surgió una lista de actrices que serían ideales para ocupar ese lugar. Aunque no es una selección oficial del estudio, se trata de predicciones que suelen ser atinadas. Una de las postuladas es Anya Taylor-Joy, la actriz que creció en Argentina. Ella no solo tiene experiencia trabajando con Villeneuve, sino que ya demostró su destreza en escenas de acción al protagonizar Furiosa en 2024.

Otra posibilidad fuerte es Zendaya, quien se volvió una figurita repetida en la filmografía de Pattinson. Ambos interpretaron a una pareja a punto de casarse en El drama, formaron parte del elenco de La Odisea de Christopher Nolan y volverán a compartir pantalla en la tercera entrega de Duna.

Sydney Sweeney, la protagonista de Euphoria, también figura entre las candidatas. La actriz se sometió a meses de entrenamiento y aumentó casi 14 kilos para interpretar a la boxeadora Christy Martin, explorando así una nueva faceta de su carrera. Además, mantiene una buena relación con Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien la invitó a su casamiento en 2025 e invirtió en su marca de ropa interior.

Otras opciones y posibles villanas

Margaret Qualley, la actriz de La sustancia, ya tuvo un acercamiento al universo de James Bond. En la ceremonia de los premios Oscar de 2025 protagonizó un número musical homenaje a la franquicia, donde bailó rodeada de hombres de esmoquin luciendo un vestido rojo, lo que hizo que muchos fans la empezaran a ver como una gran candidata.

Por otro lado, Florence Pugh y Emily Blunt cuentan con la ventaja de haber trabajado con Villeneuve y tener experiencia en cine de acción. Pugh interpretó a una asesina entrenada en el universo de Marvel, mientras que Blunt fue una agente del FBI en Sicario.

Margot Robbie, la australiana que llegó a uno de los puntos más altos de su carrera con Barbie, podría convertirse en una sofisticada villana. Sophie Turner, protagonista de Game of Thrones, también aparece en el listado; ella interpretará próximamente a la exploradora Lara Croft en una serie de Prime Video.

Entre las demás postuladas se encuentran la puertorriqueña Adria Arjona, la ganadora del Oscar Lupita Nyong'o y Gemma Chan. Esta última ya es parte del universo de James Bond gracias a su participación en el videojuego 007 First Light.

La evolución de la mujer Bond

Desde que Ursula Andress salió del mar con una bikini blanca en El satánico Dr. No, estrenada en 1962, las chicas Bond se convirtieron en un fenómeno cultural. Durante décadas, estos personajes estuvieron asociados a ciertos estándares de belleza y muchas veces quedaron relegadas al rol de interés amoroso del protagonista.

Con el tiempo, el papel ganó complejidad. En 1997, Michelle Yeoh interpretó en El mañana nunca muere a una agente secreta china capaz de combatir a los enemigos de Bond con la misma destreza que él. Cinco años después, Halle Berry encarnó a otra espía en Otro día para morir.

Cuando Daniel Craig llegó en 2006, se profundizó la dimensión emocional de estos personajes. Eva Green, como Vesper Lynd en Casino Royale, fue fundamental para entender la personalidad del agente y su dificultad para establecer vínculos afectivos. Más tarde, en 2015, Monica Bellucci rompió convenciones en Spectre al incorporarse a la franquicia teniendo 51 años, siendo mayor que el actor que interpretaba a Bond.

Esta evolución fue tan marcada que surgió la propuesta de dejar de usar el término "chica Bond" y empezar a hablar de "mujer Bond". Ahora, el desafío de Villeneuve será encontrar una actriz que tenga química con Pattinson y, sobre todo, construir un personaje femenino que pueda brillar por sí solo.

Sinceramente, si Anya Taylor-Joy se queda con el papel, sería un win total para nosotros.