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Salió a la luz un detalle inesperado de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. A poco más de dos semanas del evento, se filtró la lista de canciones que los novios prohibieron rotundamente que sonaran durante la fiesta. El dato llegó de la mano de Andrés Balaciano, el DJ que estuvo a cargo de la musicalización después de que Ale Sergi hiciera su propio set.

Balaciano aprovechó que Lali lo destacó en sus historias de Instagram para compartir una imagen del papel escrito a mano por la propia cantante. En ese documento, Lali dejó asentadas las 11 canciones y el repertorio completo de una banda que quedaron fuera de la fiesta. Se nota que el reggaetón no estuvo muy invitado a la celebración, ya que gran parte de los temas vetados pertenecen a ese género.

El veto al reggaetón y los clásicos fiesteros

Entre los temas prohibidos figuran hits globales que suelen ser fija en cualquier baile. Quedó afuera Ella me levantó, de Daddy Yankee, el tema de 2007 que lideró el ranking Hot Latin Songs de Billboard y que se mantuvo vigente por casi dos décadas. También quedaron afuera Ven báilalo, de Ángel y Khriz, un referente del reggaetón old school de 2004, y La vecinita, de Vico C, un clásico del hip hop latino y reggaetón de 2003 conocido por su historia picaresca.

La lista también incluyó éxitos más modernos. Quedó prohibida Tusa, de Karol G y Nicki Minaj, el hit de 2019 que se viralizó en redes sociales, y también Todo de ti, de Rauw Alejandro, el tema de pop-dance con estética ochentosa que dominó los rankings mundiales durante todo 2021.

Además, los novios vetaron fusiones internacionales. La gozadera, de Gente de Zona con Marc Anthony, que mezcla salsa y reggaetón, no pudo sonar a pesar de haber superado los mil millones de reproducciones. Tampoco entró Pa' Mayté, de Carlos Vives, la pieza de vallenato-pop de 1995 que ayudó a internacionalizar al cantante colombiano.

Adiós a los himnos de los 90 y la cumbia

El veto no fue solo para el reggaetón; también alcanzaron los clásicos del pop latino y la música tropical. La isla del sol, de El Símbolo, hit del verano de fines de los 90 y considerado un himno por la comunidad LGBT hispanoparlante, no formó parte de la boda. Lo mismo pasó con El tiburón, de Proyecto Uno, emblema del merengue house de los años 90 que arrasó en América y Europa.

Desde la cumbia argentina, quedó prohibida No te creas tan importante, el tema de 2018 de Damas Gratis y Viru Kumbieron que marcó el regreso de Pablo Lescano a los primeros puestos de los rankings. Finalmente, la lista cerró con Caraluna, de Bacilos, la canción de pop latino de 2002 que ganó el Grammy Latino a Canción del Año en 2003.

Una banda entera fuera de la fiesta

El dato más drástico de la lista negra es que Lali no solo prohibió canciones sueltas, sino que vetó la totalidad del repertorio de una banda. Se trata de The Killers, el grupo estadounidense de rock alternativo e indie rock. A pesar de tener himnos globales como Mr. Brightside, Somebody Told Me y Human, que los hicieron convocantes en las últimas dos décadas, sus temas no fueron bienvenidos en la boda.

Lali Espósito es una cantante, actriz, compositora y empresaria argentina que empezó su carrera protagónizando Rincón de Luz en 2003. Después pasó por Chiquititas en 2006, interpretó a Marianella en Casi Ángeles y formó parte del grupo pop Teen Angels.