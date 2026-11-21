Espectáculos

Grego Rossello volvió a dejar en evidencia la debilidad que siente por Wanda Nara durante una grabación de MasterChef Celebrity. El humorista quedó fascinado al ver a la conductora luciendo un vestido de gala de inspiración oriental, una prenda repleta de brillos y con un escote que capturó totalmente su atención. En cuanto tuvo la oportunidad, el participante lanzó una catarata de elogios hacia ella, dejando claro que estaba disfrutando mucho más del look de Wanda que del propio desafío culinario que estaba enfrentando.

En medio de la fascinación, Rossello le aseguró a la conductora que el dorado y los brillos le quedaban bárbaros y destacó que el nivel de producción era impresionante, admitiendo que no podía expresarlo con palabras. Este clima de coqueteo dio pie a que el jurado se sumara al juego, pidiéndole a Nara que moviera las caderas para realizar el baile del vientre. La conductora aceptó el desafío e intentó seguir el ritmo, aunque el vestido era tan ajustado que apenas le permitía moverse con libertad.

Sin embargo, la parte más picante llegó cuando Grego tuvo que hablar frente a cámara sobre lo que le provocaba ver a Wanda con ese atuendo. Lejos de quedarse en los halagos superficiales, el humorista dejó volar la imaginación y describió una escena íntima. Confesó que, al verla con ese vestido, se la imaginaba bailando como odalisca, mientras él estaba en unos paños de seda y en una cama inmensa. Tras soltar esta bomba, admitió que se trataba de sus propias fantasías.

Este vínculo televisivo también fue tema de conversación en el programa PH: Podemos Hablar. Durante el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, Grego se sumó a un grupo de personas que habían tenido malas experiencias sentimentales o sentían que no les iba bien en el amor. Aprovechando la consigna, el humorista hizo una referencia a su situación en el reality, comentando que lo ven todos los días perdiendo con Wanda.

Kusnetzoff quiso profundizar en si esos acercamientos tenían alguna intención real o eran simplemente parte del show. Ante esto, Rossello explicó que es un juego y que la gente sabe que Wanda está en pareja. Pero cuando le plantearon qué actitud tomaría si la situación sentimental de la conductora fuera otra, fue directo y aseguró que iría como loco.

El programa también repasó un episodio ocurrido cuando Wanda todavía estaba soltera. En esa ocasión, Grego se presentó en la casa de la conductora llevando un ramo de flores y un perfume para agradecerle que hubiera participado en su ciclo. No obstante, el encuentro tuvo un detalle bastante particular: le pidieron que entrara por la puerta de servicio. Este relato provocó la risa de Rocío Marengo, quien llegó a decir que Grego es re perdedor y que, al lado de él, ella se sentía una campeona.

Finalmente, Rossello ratificó que continúa sin pareja. Para cerrar su visión sobre sus desencuentros sentimentales, definió que hay algo de anti héroe real en él, aunque aclaró que no arma las situaciones a propósito.