Preocupación por la salud de Norberto Marcos tras reconciliarse con Fátima Florez

Espectáculos

Norberto Marcos, productor y expareja de Fátima Florez, fue internado de urgencia el 10 de noviembre en el Sanatorio de la Trinidad. Según se informó, habría ingresado a la clínica el domingo previo y, tras recibir el alta el lunes, tuvo una recaída que derivó en una nueva internación.

La razón detrás de este cuadro sería netamente emocional. Según se informó, Marcos sufrió un pico de presión vinculado a un estado emocional profundo. Esta situación ocurre justo después de que el productor y la imitadora lograran una reconciliación amistosa.

La angustia de estos años de separación parece haber pasado factura. Se mencionó que, en diversas entrevistas, Norberto se mostraba muy emocionado y terminaba llorando cada vez que hablaba de Fátima. Ese desgaste emocional, sumado a lo vivido en el último tiempo, repercutió directamente en su salud.

El fin de la guerra legal

Esta crisis de salud llega en un momento de alivio legal para ambos. Desde que se divorciaron en 2023, atravesaron una batalla judicial por la división de bienes que duró tres años y fue muy mediática. En agosto, Florez se había mostrado muy dolida en una entrevista por el miedo a perder la casa donde vive, resaltando el esfuerzo de haber trabajado desde los 19 años.

Ahora, el conflicto por los bienes ya quedó solucionado y la relación entre los dos volvió a ser amena. De hecho, existe la posibilidad de que en el futuro se produzca una nueva unión artística entre Fátima y Norberto, aunque todavía no se confirmó la fecha para alguna colaboración teatral.