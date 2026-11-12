Iliana Calabró saludó a su novio por su cumple mientras sigue internado

Espectáculos

Iliana Calabró usó sus historias de Instagram para saludar a su pareja, Luis Alberto De Stefano, en su cumpleaños. La actriz publicó un video con varias imágenes de los dos y eligió la canción Un año más de vida, del cantautor peruano Braulio, para acompañar el mensaje donde escribió "Feliz cumpleaños Luis".

El festejo llega en un momento súper complejo porque el empresario lleva tres meses internado. Según fuentes cercanas a la artista, De Stefano tuvo un cuadro muy delicado debido a un EPOC severo que se complicó con una neumonía y otros problemas respiratorios. Si bien su estado llegó a ser muy grave, las últimas semanas empezó a evolucionar favorablemente.

Actualmente, Luis se encuentra en un centro de rehabilitación en el barrio de Saavedra. Aunque está mejor, su situación sigue comprometida y todavía no tiene el alta médica. Por eso, Iliana trata de visitarlo todos los días o día por medio, siempre que pueda coordinar los horarios del centro con sus compromisos laborales, ya que sigue conduciendo Iluminadas por Canal Siete y girando con la obra Viuda e hijas.

Una alegría en la familia

En medio de esta difícil situación, Iliana tiene un motivo para festejar: a fines de noviembre cumple su primer año su nieto Bento, que vive en Brasil. El bebé nació prematuramente en noviembre de 2025 con 33 semanas de gestación y pesaba poco más de un kilo.

La actriz contó que el nacimiento fue mediante una cesárea anticipada porque el bebé había bajado de peso y su nuera, Bárbara, estaba atravesando un embarazo complicado por problemas de salud. Por todo esto, Iliana decidió instalarse un tiempo en Brasil para acompañar a su hijo mayor, Nicolás Rossi, a su nuera y al pequeño Bento.