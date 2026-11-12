Carmen Barbieri volvió a su casa y ya empezó con los regalos de Navidad

Espectáculos

Carmen Barbieri ya está recuperándose en su casa después de haber pasado varios días internada en la Clínica Zabala, en Belgrano, debido a un diagnóstico de COVID. La noticia de su alta médica se confirmó el martes, cuando su asistente, Meleanie Alvarado, compartió una foto de la conductora celebrando la recuperación. La propia Barbieri replicó la publicación y agregó unas palabras de agradecimiento.

La vuelta a casa vino acompañada de un momento muy espontáneo y divertido que capturó Federico Bal. El actor y conductor filmó a su mamá mientras ella le mostraba distintos portarrollos navideños que había comprado online. Le dijo que eran para poner el rollo de papel, por si llegaba a hacer algo para Navidad.

Fede Bal, que aprovechó para agradecer los mensajes de cariño recibidos en los últimos días, le puso humor a la situación. "Me está queriendo regalar pel... de Temu, quiere decir que ya se siente bien", escribió el hijo, dejando en claro que el ánimo de Carmen ya está arriba y que el proceso de recuperación sigue con el apoyo de la familia.

Esta internación llegó después de una racha bastante complicada para la salud de la conductora. A fines de octubre, Barbieri tuvo que ausentarse de su programa debido a un cuadro de gripe, fiebre alta que llegó a los 40 grados y broncoespasmo. En esos mismos días, también sufrió una lipotimia justo cuando estaba por salir a trabajar, lo que la obligó a volver a su hogar para descansar. Por el COVID, había quedado aislada y no podía recibir visitas.

Sinceramente, después de tanta fiebre y descompensaciones, que Carmen ya esté pensando en los adornos de Navidad y comprando cosas por internet es la mejor señal de que volvió la capocomica de siempre. Solo esperamos que los portarrollos de Temu sobrevivan a las fiestas.