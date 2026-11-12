Cande Molfese cambió el nombre de su hijo en el último momento y así se llama

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Cande Molfese no se quedó quieta con la elección del nombre de su bebé. Después de varias vueltas y anuncios oficiales, la actriz y creadora de contenido confirmó que el nombre definitivo de su hijo es Pier. El nombre completo será Pier Laviaguerre Molfese.

Lo más delirante de todo es que Pier nunca estuvo en la lista de candidatos. Para los que siguen el hilo, Cande ya había pasado por varias etapas: primero mostró opciones como Amaro, Mikel, Río, Andrés, Boris y Jano, para después descartarlos todos. Luego llegó el momento en que presentó oficialmente a Otto, contando que una amiga cercana que también estaba embarazada quería ponerle el mismo nombre a su bebé.

Cuando parecía que Otto era la decisión final y todo su entorno ya se había acostumbrado, Cande volvió a dar un giro brusco. A través de sus historias de Instagram, subió una foto recostada en el sillón con su mascota para aclarar que, junto a Joaco Almen y Rome, decidieron ir por Pier.

Lejos de sentirse mal por el cambio, Cande se lo tomó con humor y lo asumió como parte de su personalidad. "Así somos y los cambios son mi estilo de vida favorito", escribió. Además, se grabó en video preguntándole a sus seguidores si les parecía raro el cambio, asegurando que conoce historias de gente que cambió el nombre incluso cuando el bebé ya había nacido.

Sobre el proceso, explicó que era algo que venían procesando y decidiendo, pero reiteró que los cambios y las adaptaciones son lo suyo. Se supo que en la semana 10 ya tenía la certeza de que esperaba un varón y que genéticamente todo estaba bien.

La verdad que cambiarle el nombre a alguien antes de que nazca es un nivel de indecisión que nos representa a muchos, pero elegir uno que ni estaba en la lista es jugar al azar nivel experto. ¿Ustedes se animarían a cambiarlo así de la nada?