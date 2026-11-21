Espectáculos

Nicki Nicole visitó el programa Otro día perdido y protagonizó un momento tenso con Mario Pergolini. El motivo fue la revelación de la cantante sobre su educación: admitió que todavía debe materias del secundario.

El clima de la entrevista cambió cuando Botto le preguntó si había terminado el colegio. Después de unos segundos de silencio y la insistencia de Pergolini, Nicki respondió: "Debo materias. Pero les puedo contar lo que me pasó". Ante esto, el conductor se levantó de su asiento y afirmó que se había enojado con ella por su edad. La cantante reaccionó preguntándole a la periodista si el conductor se había enojado con ella o con la periodista, y más tarde le consultó a Pergolini si la había perdonado.

El detonante de la fama

Nicki Nicole explicó que su salida de la escuela estuvo vinculada al despegue de su carrera musical. Contó que mientras estaba en el colegio lanzó su primera canción y sus amigos de Rosario empezaron a compartirla hasta que el algoritmo la recomendó a otros artistas.

Según relató, el tema llegó a referentes de la escena urbana: de pronto lo vieron en simultáneo Duki, Cazzu y otros artistas, y empezaron a compartirlo. La cantante recordó que tenía un celular lento y que el dispositivo se apagó justo cuando Duki la subió a una historia.

Mientras estaba en clases, sus compañeros le avisaban que los artistas la estaban mencionando. Nicki confesó que al principio no podía creer que le estuvieran hablando. Una vez que el celular volvió a funcionar, vio todo lo ocurrido y habló con Duki para agradecerle.

El primer encuentro con la familia y el éxito

Al volver a su casa, la artista compartió la noticia con sus padres. Contó que su mamá no entendía los nombres de los artistas porque escuchaba otra música, como Dread Mar I, y que le explicó que se trataba de algo enorme, entre risas.

La madre de Nicki se puso contenta y dijo que el chico era bueno y que le quería hacer ñoquis. Esa promesa se cumplió más tarde: Mauro terminó comiendo ñoquis, invitado junto a su hermana.

Formación artística y deserción escolar

Antes de este caos, Nicki estudió en la Escuela Gurruchaga de Rosario, una institución pública de arte y técnica. Para entrar allí, primero pasó una semana en otra escuela técnica donde no conocía a nadie y no había arte, lo que la hacía sentir mal porque no era muy sociable.

Cuando entró a la Gurruchaga, aseguró que fue lo mejor porque estaba con sus amigas y aprendió sobre comunicación y expresión. La cantante sostiene que gracias a las clases de teatro, periodismo y música hoy puede hablar mucho más en público.

Sin embargo, el crecimiento profesional la obligó a viajar frecuentemente a Buenos Aires. Nicki explicó que en un momento faltó mucho a clases y se quedó libre, razón por la cual todavía tiene materias pendientes.

Nicki Nicole, rapera y cantante argentina, actualmente tiene proyección internacional con giras fuera del país y presentaciones multitudinarias en el Monumento a la Bandera de Rosario. Por su parte, Mario Pergolini es un periodista, productor y empresario argentino, creador del programa CQC y conductor de su propio espacio radial.