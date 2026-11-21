Espectáculos

Joaquín Levinton admitió que acumuló una deuda millonaria con la empresa de agua porque no pagó las boletas de su casa durante 20 o 25 años. El músico contó que el monto total se lo descontaron del pago al momento de vender la propiedad.

En una charla con Nico Occhiato y el equipo del ciclo Nadie Dice Nada, Levinton confesó que su estrategia era simple: ignorar el problema. Cuando llegaba la factura, la pateaba hacia afuera y, si alguien la volvía a poner en su lugar, repetía la acción. Incluso contó que sus vecinos le acercaban el sobre del impuesto y él terminaba tirándolo en la calle porque no quería ver ese papel.

El cantante reflexionó con humor que igual le habría salido mal, porque hoy, si no se paga, cortan el servicio. Y aseguró que no hay peor servicio que se corte que el agua, porque se amontona todo lo peor de uno.

Para cerrar la historia, Levinton aclaró que ya no es un moroso y que se encuentra al día con sus pagos.