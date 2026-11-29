Espectáculos

Luis Ventura tuvo un aterrizaje forzoso, pero no en Miami. El viernes por la noche, el periodista ya tenía la valija lista y el pasaje en la mano para volar a Estados Unidos, pero nunca llegó al aeropuerto de Ezeiza. En el camino sufrió una descompensación por presión arterial que terminó con una internación de urgencia en la Clínica Trinidad Galeno de Quilmes.

El desplome ocurrió mientras Ventura se dirigía al aeropuerto para presidir la entrega del Martín Fierro Latino del domingo. El cuadro se hizo evidente cuando quienes lo rodeaban en la radio donde tenía planeada una aparición corta lo vieron agitado y en mal estado. En ese momento, su socio Omar lo trasladó inmediatamente al centro médico donde el conductor suele atenderse.

Luis Ventura es el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y está vinculado al programa Secretos verdaderos.

Un cuadro grave y señales previas

La situación no fue un simple susto. Alicia Pedrelli, productora de Secretos verdaderos y amiga del periodista, explicó que los médicos detectaron una alteración grave en sus valores. Según detalló, la presión baja cayó y la alta se disparó de manera pronunciada, llegando a niveles de diez y veinte, aclarando que eso no es una pavada.

Sin embargo, el cuerpo ya venía avisando. La jornada previa, Ventura llegó a la grabación de su programa media hora antes de lo habitual, algo que Pedrelli describió como muy raro en él. Desde el inicio se lo notó decaído, aunque logró grabar dos programas especiales de Navidad con una velocidad inusual, haciendo que los contenidos fueran divertidos y rápidos, algo que según la productora no pasa nunca.

Cuando Pedrelli le marcó que lo veía muy cansado, el periodista admitió que estaba agotado pero que ya iba a pasar. Ante la observación de que tenía demasiadas cosas encima, Ventura cerró con un frase que resume su ritmo: "Sí, pero tengo que cumplir con todo".

Estrés acumulado y falta de descanso

El agotamiento no era nuevo. Nicolás Peralta, colega que lo vio pocas horas antes del episodio, señaló que Ventura venía acumulando estrés desde los Martín Fierro que se realizaron en Uruguay la semana anterior. Peralta describió que lo sintió como si arrastrara las piernas y que no lo vio bien.

Al ritmo de trabajo que lleva el conductor de 70 años, el descanso es un concepto lejano. Pedrelli reveló que no tiene horarios regulares: puede hablarle a la una y media de la mañana y a las cinco ya está saliendo para Canal 29. Definieron que es un apasionado del trabajo que no mide el esfuerzo para cumplir con todas sus obligaciones. Además de los premios en Miami, Ventura tenía pendientes los Martín Fierro de Salud y de Danza.

El alta y la conexión constante

Incluso internado, Ventura no soltó el teléfono. A pesar de que su médico y Pedrelli intentaron que lo apagara, la productora reconoció entre risas que el celular no se lo iban a sacar.

Fue a través de ese dispositivo que el sábado confirmó su alta médica a través de sus redes sociales. En su primer mensaje público tras la internación, escribió: "La vida sigue... en un rato me dan el alta médica y retomo las pulsaciones de mis cosas". También aprovechó para agradecer a Dios, al cariño de la gente, al doctor Hugo Beherens y a la Clínica Trinidad Galeno Quilmes.

La ausencia del presidente de APTRA en Miami dejó la duda sobre quién abriría la ceremonia. Nicolás Peralta mencionó que el vicepresidente Santos Buglisi podría ser el reemplazo, aunque no confirmó si efectivamente había viajado. Por otro lado, Facundo Ventura, hijo del periodista, ya estaba en la ciudad estadounidense y siguió toda la situación a distancia, aunque tuvo dificultades para comunicarse durante la jornada.