Espectáculos

Ángela Leiva está de estreno con Ángela, un nuevo álbum que comparte nombre con su primer disco de 2009. Para la artista, elegir este título es un homenaje a la chica de 18 años que acababa de terminar el colegio y soñaba con vivir de la música sin conocer demasiado el negocio que había detrás.

Se presenta hoy como una mujer madura, con experiencia y que trabaja en una multinacional, pero que sabe decidir y pensar qué quiere. En este nuevo material, Leiva reúne canciones que hablan de desamor, vulnerabilidad y amor propio.

El lado B de la fama

Mirando hacia atrás, la cantante recordó que en sus inicios hacía una cantidad enorme de shows por semana. Si bien ella tenía la necesidad de trabajar porque en su casa la situación económica estaba mal, confesó que no era ella quien veía la masa de dinero que se generaba.

Leiva describió una rutina agotadora: viajaba 20 horas en combi, comía sándwiches en el camino y llegaba sin dormir a los escenarios para después dormir a cualquier hora del día. Según su visión, el artista suele terminar siendo una gallinita de huevos de oro que aprende el funcionamiento del negocio a los ponchazos.

Etiquetas y trayectoria

Con casi 18 años frente al público, la cantante nacida en Tandil pasó por diversas etapas. Empezó con Angie y Los Fieles, una banda de barrio con la que recorría peñas y festivales, hasta que ganó el concurso Pasión Canta de Pasión de Sábado. Ese triunfo le abrió las puertas a su primer disco, donde tuvo éxitos como Amiga traidora y Solo para ti.

Sobre las etiquetas que la persiguieron durante años —como ser "la que ganó el concurso" o la que pasó por programas como Bailando o Cantando—, Ángela dice que aprendió a festejarlo. Considera que ser una artista mediática y popular es parte del juego, siempre y cuando uno esté haciendo cosas que le gusten.

El vínculo familiar

En cuanto a su hogar, Leiva describe una relación de puro amor, donde sus padres siempre apoyaron sus ganas de hacer música. Contó que su papá la acompañó arriba del escenario durante muchos años y su mamá la apoyaba como fan, llenando los boliches con sus amistades.

Sin embargo, admitió que con el tiempo le fue soltando la mano a su padre en el ámbito laboral. Aunque al principio lo sufrió, hoy está convencida de que fue lo mejor, ya que considera que cuando se trabaja con la familia las cosas se pueden desvirtuar y confundir.

Desde sus inicios hasta hoy, la artista acumuló siete álbumes editados, giró por todo el país y ganó un Premio Gardel. También se animó a la televisión como conductora de Canta Bolivia en 2020 y al teatro en musicales como School of Rock, trabajo que le valió un Premio Hugo y un Martín Fierro.

¿Será que finalmente aprendimos que el éxito no es solo ganar un concurso?