Espectáculos

Agapornis volvió a quedar sin voz líder. Dana Cabrera anunció que deja la agrupación para radicarse en Italia, donde vive su pareja y tiene pendiente recibirse de abogada. El grupo platense ya tiene shows confirmados en su agenda, pero ahora debe resolver quién se subirá al escenario para liderar la banda.

La salida de Cabrera no tomó por completo por sorpresa al resto de los integrantes. Juan Pérsico, integrante histórico del grupo, contó a Teleshow que Dana les había adelantado algo hace unas semanas. Según explicó el músico, ella tenía pensado volver a Italia en unos meses, pero adelantó la decisión.

El fantasma de Melina Brizuela

Con el lugar vacío, los rumores sobre el regreso de Melina Brizuela empezaron a volar. Brizuela es la vocalista más reconocida de la historia de Agapornis y estuvo en el grupo entre 2013 y 2022. Si bien Pérsico fue cauto y aseguró que todavía no hay nada concreto sobre el reemplazo, deslizó que Melina es una posibilidad.

Pérsico sostuvo: "Siempre Meli fue una posibilidad, en cada cambio de cantante, es su lugar. Pero no hay nada concreto". Sin embargo, hasta el momento, la cantante no se expresó sobre la posibilidad de volver a la cumbia cheta.

El estrés vocal y el retiro de Melina

Para entender por qué Melina Brizuela se fue en julio de 2022, hay que mirar el ritmo frenético que llevaba la banda. En su momento, la cantante explicó que el agotamiento físico y vocal era insostenible, llegando a cumplir agendas agotadoras de 32 shows en un solo mes. Esto le provocó un estrés vocal que su cuerpo ya no podía soportar.

La pandemia terminó siendo el punto de inflexión para ella. Al detenerse todo, sus cuerdas vocales lograron recuperarse y fue ahí donde tomó la decisión definitiva de no volver, buscando un cambio de vida lejos de los horarios y la presión de la agrupación.

La versión de Dana Cabrera

Después del comunicado oficial de la banda, Dana Cabrera usó sus redes sociales para dar más contexto y responder a quienes le preguntaban qué había pasado exactamente. La cantante relató que la propuesta de Agapornis había sido el motivo por el cual regresó a Buenos Aires, donde terminó quedándose un año y medio.

Cabrera confesó que siente que terminó esta etapa y que ahora es el momento de cerrarla con los chicos. Aunque admitió estar muy nostálgica por el fin de este ciclo, aseguró que también se siente muy feliz por el paso que está dando. Se lleva amistades hermosas y anécdotas, pero su prioridad ahora son sus proyectos personales y su regreso a Italia.

Una puerta giratoria de cantantes

Este es ya el quinto cambio de voz líder desde que Agapornis se formó en 2011. La banda de La Plata parece haber hecho de la renovación de su voz femenina una constante a lo largo de los años. Antes de Cabrera, la agrupación ya había transitado situaciones similares con Juliana Gallipoliti, Aldana Masset, Melina Brizuela y Belén Condomi Alcorta.