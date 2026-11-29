Espectáculos

Ana Paula Dutil salió a desmentir cualquier posibilidad de reconciliación con Emanuel Ortega. A través de una historia de Instagram sobre fondo negro, la modelo pidió que no inventen y aclaró que lo que se dice no es cierto.

Según explicó, el vínculo con el cantante es estrictamente familiar, ya que es el padre de dos de sus hijos. "Vamos a ser familia toda la vida", escribió Dutil, y comparó esta situación con la que tiene con Fernando, el padre de sus hijos mayores, asegurando que no existe nada más entre ellos.

El detective de las redes

Todo el ruido empezó por culpa de Juariu. La influencer, que se encarga de rastrear movimientos de famosos, detectó una serie de coincidencias en Instagram que hicieron saltar todas las alarmas. Juariu publicó que venía viendo coincidencias raras entre unos ex y sugirió que el vínculo entre Ortega y Dutil había traído problemas en la relación más reciente del cantante.

El misterio de la hamaca bordó

La primera pista apareció el 10 de noviembre. Dutil subió una galería de fotos de una estadía en el campo donde se veía una toma de sus pies descalzos sobre una hamaca paraguaya color bordó. La publicación estaba musicalizada con el tema Only You (And You Alone) de Ringo Starr.

La segunda señal llegó el viernes 27 de noviembre. Emanuel Ortega subió a sus historias dos fotos donde aparecía recostado en una hamaca bordó, con lentes de sol, en un entorno boscoso. El cantante eligió la canción Child of Nature de The Beatles.

Coincidencias musicales y geográficas

Cuando Juariu comparó los posteos, remarcó que se trataba del mismo objeto. No solo coincidía la hamaca, sino que ambos habían elegido canciones de integrantes de The Beatles para sus historias. Esto llevó a los usuarios a plantear dos teorías: o pasaron el día juntos y publicaron con días de diferencia para disimular, o visitaron el lugar en momentos distintos.

Se cree que las fotos fueron sacadas en la residencia familiar de los Ortega en Luján, a unos 70 kilómetros de Buenos Aires. Un dato clave es que Dutil mantiene una relación cercana con la familia del cantante, especialmente con su hermana Julieta Ortega, lo que explicaría por qué estuvo en la propiedad sin que haya un romance de por medio.

El contexto del cantante

Emanuel Ortega, cantante de pop e hijo de Ramón "Palito" Ortega, viene de un momento complicado en lo sentimental. A menos de dos meses de que Julieta Prandi anunciara el fin de su relación —un vínculo de seis años de noviazgo que terminó tras solo 27 días de matrimonio civil—, aparecieron estas sospechas sobre su exesposa.

Ortega y Dutil estuvieron casados durante veinte años y cerraron su matrimonio en 2020.