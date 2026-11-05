Xóm nhỏ tập 11: Trâm bị bố 'đột kích' studio vì mặc bikini

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Đúng là không có gì qua mắt được các bậc phụ huynh. Trong tập 11 phim Xóm nhỏ phát sóng ngày 5/11, Trâm (Lê Lưu Ly) đang hăng say làm mẫu ảnh bikini tại studio thì bị ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ tìm đến tận nơi.

Chứng kiến cảnh con gái mặc đồ thiếu vải, ông Đô không ngần ngại quát lớn và vội vàng lấy áo khoác che cho Trâm trước sự ngỡ ngàng của Phong (Hà Thành) cùng cả ê-kíp. Dù Phong và chủ nhãn hàng đã ra sức giải thích rằng đây là buổi chụp hình lành mạnh, nhưng ông Đô vẫn không lay chuyển. Với tuyên bố đanh thép "Bố dặn con bao nhiêu lần rồi, không được kiếm tiền bằng cách này", ông kiên quyết kéo Trâm về.

Trước đó, ông Đô vẫn âm thầm đi theo con gái và nhờ người đưa đồ ăn cho cô. Trâm vô tư nhận suất miến trộn miễn phí từ một chị bán hàng mà không hề nghi ngờ, dù món ăn được chuẩn bị đúng chuẩn sở thích là không cho hành. Thấy con gái ăn ngon miệng, ông Đô chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi.

Trong khi đó, không khí tại xóm trọ cũng bắt đầu trở nên kịch tính khi mọi người nghi ngờ thân phận thật của ông chủ quán bánh mì. Song Lan (Khánh Linh) cho rằng việc ông Đô nhiệt tình lấy lòng cả xóm chỉ là chiêu trò để tán tỉnh bà Phẩm (Thanh Tú).

Liệu Trâm sẽ chọn nghe lời bố hay tiếp tục đam mê mẫu ảnh? Và bao giờ thì cả xóm mới phát hiện ra sự thật ông Đô chính là bố của Trâm?