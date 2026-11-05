Bảo Thy và những con số 'gây choáng' thời đỉnh cao: Kiếm 2 tỷ đồng chỉ từ một bài hát

Giải trí

Hãy thử tưởng tượng cảm giác khi mở bảng đối soát từ nhà mạng mà thấy con số lên tới 2 tỷ đồng chỉ từ một bài hát. Đó chính là thực tế mà Bảo Thy từng trải qua với bản hit Sorry. Bảo Thy cho biết tổng thu nhập từ ca khúc này vào thời điểm đó lên tới 2 tỷ đồng, và cô bất ngờ vì số tiền nhận được quá lớn. Điều thú vị là cho đến nay, Sorry vẫn tiếp tục mang lại tiền cho cô vì vẫn có người sử dụng dịch vụ này.

Không chỉ dừng lại ở một bài hát, khả năng kiếm tiền của Bảo Thy trong những năm đầu sự nghiệp thực sự khiến nhiều người phải trầm trồ. Năm 2006, khi mới nổi tiếng, mức cát-xê cho mỗi đêm diễn của cô đã là 15 triệu đồng. Với lịch trình chạy show dày đặc kết hợp cùng các hợp đồng quảng cáo và hoạt động nghệ thuật, có những tháng thu nhập của nữ ca sĩ chạm mốc 500 triệu đồng.

Độ chịu chi và tốc độ xoay vốn của Bảo Thy cũng rất ấn tượng. Năm 2008, cô từng vay bố mẹ 500 triệu đồng để đầu tư cho album đầu tay. Thế nhưng, chỉ sau khoảng một tháng chăm chỉ chạy show và chốt các hợp đồng quảng cáo, cô đã kiếm đủ tiền để trả sạch khoản vay này. Bảo Thy từng chia sẻ bản thân có thể tự chủ tài chính từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật.

Từ Miss Audition đến ngôi sao Vpop

Nhìn lại hành trình, Bảo Thy (tên thật là Trần Thị Thúy Loan, sinh ngày 2/6/1988 tại TP.HCM) bắt đầu gây chú ý từ cuộc thi Miss Audition năm 2006. Những màn trình diễn 10 Minutes và Please Tell Me Why cùng Vương Khang đã tạo hiệu ứng cực tốt, giúp cô mở ra cánh cửa ca hát chuyên nghiệp dù lúc đó chưa có nhiều kinh nghiệm showbiz.

Sau cột mốc đó, cô nhanh chóng định hình phong cách riêng với dòng nhạc trẻ, giai điệu bắt tai và gần gũi với tuổi teen. Một loạt hit như Sorry, Ngốc Nghếch, Khóc Thêm Lần Nữa, Công Chúa Bong Bóng và Ngôi Nhà Hoa Hồng đã đưa tên tuổi Bảo Thy trở thành gương mặt nổi bật nhất Vpop cuối thập niên 2000. Đặc biệt từ năm 2007 đến 2010, cô đạt đỉnh cao sự nghiệp khi không chỉ ca hát mà còn thử sức làm MC, diễn xuất và là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón.

Cuộc sống thượng lưu và đam mê đồ hiệu

Với nguồn thu nhập khủng, Bảo Thy sớm hiện thực hóa sở thích mua sắm xa xỉ. Cuối năm 2015, cô mua chiếc Porsche Panamera màu trắng với giá khoảng 7,5 đến 8,8 tỷ đồng tùy phiên bản. Bên cạnh xe sang, tủ đồ của nữ ca sĩ luôn ngập tràn những món đồ từ các nhà mốt cao cấp như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Valentino hay Louboutin.

Sở thích tận hưởng của Bảo Thy còn thể hiện qua những chuyến du lịch tại các resort và khách sạn cao cấp, đặc biệt là những điểm đến gần biển. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc nghỉ dưỡng sang chảnh, diện trang phục hàng hiệu trên trang cá nhân, cho thấy một lối sống vô cùng sung túc.

Biệt thự triệu đô và tổ ấm hạnh phúc

Năm 2019, Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh. Sau khi lập gia đình, cô chọn nhịp sống chậm lại, hạn chế xuất hiện trên sân khấu để dành thời gian cho chồng và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, mức độ xa hoa trong cuộc sống của cô không hề giảm sút.

Vợ chồng Bảo Thy hiện sở hữu cơ ngơi được truyền thông ước tính trị giá hàng triệu USD (tương đương hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng). Bên trong biệt thự, nữ ca sĩ dành riêng một căn phòng chỉ để trưng bày bộ sưu tập giày dép, túi xách và quần áo hàng hiệu. Hồ bơi riêng cũng được chồng cô đầu tư thay nước biển để phục vụ sở thích bơi lội của vợ. Ngoài ra, khu vực sân thượng của căn nhà còn được tận dụng làm vườn rau xanh mát.

Có thể nói, từ một cô gái nổi tiếng trên Internet, Bảo Thy đã xây dựng cho mình một đế chế riêng cả về âm nhạc lẫn tài chính. Dù không còn hoạt động âm nhạc với tần suất dày đặc, những ca khúc như Sorry hay Công Chúa Bong Bóng vẫn là dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của cô.

Bạn có tin được là thời đó một bài hát nhạc chờ có thể kiếm được 2 tỷ không, đúng là thời thế thay đổi thật!