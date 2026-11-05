Andrea Bocelli mang sân khấu gương 'khủng' 2.000 m2 đến Đà Lạt

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Ngày 7/11, danh ca Andrea Bocelli sẽ trình diễn tại công viên cảnh quan giữa HAUS Da Lat với một thiết kế sân khấu cực kỳ táo bạo. Thay vì những tấm phông nền quen thuộc, ban tổ chức sử dụng hơn 2.000 m2 bề mặt gương nhập khẩu bao phủ cả sàn và các cấu kiện. Ý tưởng này nhằm phản chiếu toàn bộ cây xanh, ánh sáng và cảnh quan đặc trưng của Đà Lạt suốt đêm nhạc.

Studio Giò Forma, đơn vị sáng tạo sân khấu, cho biết mục tiêu là tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa âm nhạc và thiên nhiên. Khi hoàng hôn dần chuyển sang đêm, những lớp phản chiếu trên gương sẽ biến đổi liên tục, mang đến trải nghiệm thị giác khác biệt. Đại diện đơn vị này nhấn mạnh rằng âm nhạc lúc này sẽ được cảm nhận cùng với kiến trúc, ánh sáng và thiên nhiên, gắn liền với chính địa điểm biểu diễn.

Dàn cộng sự đẳng cấp từ Italy

Đồng hành cùng Andrea Bocelli trong đêm diễn là Carlo Bernini - nhạc trưởng, nghệ sĩ piano kiêm giám đốc nghệ thuật âm nhạc. Ông là người gắn bó với danh ca từ năm 1986, đóng vai trò then chốt trong việc định hình ngôn ngữ âm nhạc cho các dự án thu âm cổ điển, vở opera và hòa nhạc của Bocelli. Carlo Bernini cũng từng biểu diễn trước các nguyên thủ quốc gia, hoàng gia và các vị giáo hoàng.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Rusanda Panfili, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ violin nổi tiếng với những bản nhạc phim Hollywood. Về mặt kỹ thuật, Delamaison Productions - đơn vị sản xuất sự kiện quốc tế từ Italy với hơn 25 năm kinh nghiệm - sẽ đảm nhận vai trò tư vấn. Đây là đơn vị từng làm việc với các thương hiệu như Gucci, Maserati và Liên Hiệp Quốc. Tại Việt Nam, Xin Chào là đối tác triển khai và sản xuất chương trình.

Tầm nhìn về sự giao thoa nghệ thuật

Ông Michael Sheren, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAUS, nhận định giá trị của đêm nhạc nằm ở khả năng kết nối và cảm xúc. Theo ông, sự kiện này tạo ra điểm giao thoa giữa di sản âm nhạc của Andrea Bocelli với di sản thiên nhiên và kiến trúc của Đà Lạt, khiến nghệ thuật không chỉ nằm trên sân khấu mà hòa quyện vào toàn bộ không gian xung quanh.

Đáng chú ý, studio Giò Forma không lạ gì với những công trình quy mô. Thành lập tại Milan năm 1998, họ từng thiết kế sân khấu La Notte di Andrea Bocelli tại Arena di Verona (Italy) năm 2018. Đặc biệt, họ đứng sau công trình Maraya tại AlUla (Saudi Arabia) - nơi được Guinness World Records ghi nhận là tòa nhà phủ gương lớn nhất thế giới vào năm 2019.

Về tượng đài âm nhạc Andrea Bocelli

Andrea Bocelli là một trong những tượng đài âm nhạc toàn cầu, nổi danh với những tác phẩm kinh điển như Time to Say Goodbye, Con te partirò hay The Prayer (song ca cùng Celine Dion). Dù mất thị lực từ năm 12 tuổi, ông vẫn theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp và trở thành nghệ sĩ quốc tế từ thập niên 1990. Sự nghiệp của ông cực kỳ ấn tượng với hơn 90 triệu album được bán ra, cùng nhiều đề cử từ Grammy và Latin Grammy.

Độ đẳng cấp của giọng ca này được minh chứng qua lời khen của Celine Dion: "Nếu Chúa có một giọng hát, hẳn tiếng hát đó rất giống với Andrea Bocelli".