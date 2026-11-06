NSND Bùi Bài Bình: Nghỉ hưu nhận lương 6 triệu nhưng vẫn 'đắt show' ở tuổi 70

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NSND Bùi Bài Bình sinh năm 1956 và là gương mặt cực kỳ quen thuộc của điện ảnh cũng như truyền hình Việt Nam. Sau nhiều năm gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam, ông đã chính thức nghỉ hưu theo chế độ vào năm 2016 khi tròn 60 tuổi.

Quan niệm làm nghề để giữ sức khỏe của nam nghệ sĩ

Với NSND Bùi Bài Bình, việc rời biên chế không có nghĩa là treo máy hay dừng hoạt động nghệ thuật. Sau 10 năm nghỉ hưu, ông vẫn đều đặn xuất hiện trong các dự án phim vì quan niệm rằng nếu cứ ở nhà mà không làm gì, bản thân sẽ cảm thấy già đi nhanh hơn. Việc tiếp tục làm nghề không chỉ là niềm đam mê mà còn là cách để ông duy trì sức khỏe và sự minh mẫn.

Ông chia sẻ rằng mình không quá đặt nặng việc đóng phim điện ảnh hay truyền hình. Điều quan trọng nhất đối với ông là vai diễn phải phù hợp, mang lại hứng thú sáng tạo và có đất để diễn. Ở tuổi nghỉ hưu, việc vừa được làm phim vừa được học hỏi từ những bạn trẻ trong nghề là niềm vui lớn của nam nghệ sĩ.

Để đảm bảo sức khỏe, mỗi năm ông chỉ chọn nhận một số dự án nhất định, ưu tiên những vai diễn thực sự thú vị và phù hợp với tình trạng thể chất hiện tại.

Từ vai hiền lành đến những nhân vật phản diện tàn ác

Sự nghiệp của NSND Bùi Bài Bình có một bước chuyển mình đáng chú ý sau khi nghỉ hưu. Nếu trước đây khán giả thường nhớ đến ông qua những vai diễn hiền lành, chân chất, thì gần đây ông đã lấn sân sang đảm nhận nhiều nhân vật phản diện có tính cách tàn ác trong các bộ phim như Ma làng, Gió làng Kình.

Trong khi đó, ở mảng truyền hình, ông vẫn duy trì hình ảnh người cha, người ông hiền hậu qua những tác phẩm như Gia đình mình vui bất thình lình hay Lối nhỏ vào đời. Gần đây nhất, ông góp mặt trong phim Dưới ô cửa sáng đèn cùng với Chí Trung và Quang Sự. Vào vai một người cha tận tụy, sẵn sàng dùng hết tiền dưỡng già để giúp con vượt qua khó khăn, NSND Bùi Bài Bình được khán giả nhận xét là có ánh mắt và giọng nói hiền hậu, góp phần tạo nên hình ảnh người cha gần gũi, chân thực.

Danh sách phim ảnh của ông rất đa dạng, từ những tác phẩm quen thuộc như Kén rể, Mùa ổi, Hương vị tình thân cho đến các phim điện ảnh và truyền hình như Sơn ca trong thành phố, Thị trấn yên tĩnh, Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh. Đặc biệt, đầu năm 2026, ông tham gia phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và tác phẩm này đã đạt doanh thu ấn tượng gần 200 tỷ đồng, vượt xa kỳ vọng. Trước đó, ông cũng xuất hiện trong Huyền tình dạ trạch, Thám tử Kiên và Thanh âm vượt đại dương.

Cuộc sống giản dị và nguyên tắc tài chính gia đình

Hiện tại, NSND Bùi Bài Bình nhận lương hưu khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng từ Hãng phim truyện Việt Nam. Vì thu nhập từ phim ảnh không ổn định, lúc nhiều lúc ít, nên ông chỉ xem đây là khoản thu thêm và không áp lực chuyện kiếm tiền từ nghệ thuật. Về chi tiêu, ông giữ quan điểm đơn giản, có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều. Điều ông quan tâm nhất lúc này là vợ con và người thân trong gia đình được khỏe mạnh.

Cuộc sống thường nhật của nam nghệ sĩ diễn ra khá bình lặng tại ngoại thành Hà Nội, nơi ông sống cùng gia đình người con trai thứ hai. Một niềm vui lớn trong năm nay là ông chính thức được "lên chức" ông nội.

Trong gia đình, ông áp dụng nguyên tắc quản lý tài chính khá hiện đại: thu nhập của ai người đó quản lý. Mỗi thành viên sẽ có khoản tiền riêng để chủ động cho nhu cầu cá nhân, nhưng đồng thời vẫn đóng góp vào một quỹ chung để phục vụ sinh hoạt và những việc lớn của gia đình. Cách phân chia này giúp mọi người, đặc biệt là những người đã nghỉ hưu có thu nhập ổn định, vẫn duy trì được sự chủ động trong khi các khoản chi phí phát sinh cho sức khỏe và sinh hoạt chung luôn được đảm bảo.